У США через ожеледицю зіткнулися сотні автомобілів: фото, відео

Багато водіїв не можуть вибратися зі своїх понівечених авто, траса повністю заблокована

У Сполучених Штатах, в Техасі сталася масштабна ДТП – зіткнулися сотні машин. Загинули, щонайменше, три людини.

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Про це повідомляє nbcdfw.com.

Масова аварія сталася на північ від міста Форт-Уерт. Причиною став крижаний дощ, який за ніч перетворив швидкісну трасу на суцільну ковзанку.

Багато водіїв не можуть вибратися зі своїх понівечених авто, траса повністю заблокована.

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Нагадаємо, раніше в штаті Вірджинія, США, зіткнулися 63 автомобілі постраждали як мінімум 35 людей. Поліція штату тоді заявила, що масова аварія сталася через туман і льод.

Також повідомлялося, що в американському штаті Айова через ожеледицю і снігопад сталася масштабна аварія, в якій зіткнулися 70 автомобілів.

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