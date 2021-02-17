У США через сніжний шторм загинули близько 30 осіб, серед них діти

У Техасі на кілька днів зникло світло

У США в шести штатах через сильні морози загинули 29 осіб.

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За інформацією місцевої влади, смерті підтверджені в штатах Техас, Кентуккі, Міссісіпі, Міссурі, Луїзіана, Орегон і Теннессі, передає The New York Times.

Зазначається, що більшість смертей пов'язані з ДТП, отруєнням чадним газом, обмороження і в результаті нещасних випадків.

Через зимові шторми мільйони людей по всьому Техасу провели три дні без світла і тепла, а деякі без води.

Реклама Фото: REUTERS//File Photo В тренді "Провідні канали прихлопнули": Путін збрехав про рейтинг закритих РНБО мовників

Нагадаємо, в Німеччині кілька діб бушувала негода. Спочатку зимовий шторм прийшов на північ і захід країни, після чого обрушився на східні і південні райони.

Нагадаємо, снігопади і хуртовини накрили південь Європи – в Нідерландах найсильніша за десятиліття заметіль, в Німеччині – не ходить транспорт, а британці згадали про "Звірі зі сходу".

А в декількох областях України обмежили рух великогабаритного транспорту в бік Києва.

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