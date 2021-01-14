У США капітолії посилюють охорону через загрозу масових протестів

Навколо будівлі Капітолія встановлюють огорожі, а подекуди навіть забивають вікна

Американські силовики посилюють охорону біля будівель капітоліїв штатів, де засідають місцеві законодавці, на тлі попереджень ФБР про можливість "збройних протестів" як мінімум до 20 січня – дня інавгурації обраного президента США Джо Байдена.

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Про це повідомляє телеканал CNN .

Так, у Джорджії, Міннесоті, Огайо, Орегоні, Вашингтоні та Вісконсині задіють сили національної гвардії для забезпечення безпеки біля капітоліїв.

В Арізоні, Джорджії, Мічигані, Пенсильванії, Вірджинії та Вашингтоні навколо будівель капітоліїв встановлюють огорожі, а також запроваджують заходи контролю за можливими діями натовпу.

Окрім того, в столиці Вірджинії Річмонді оголошено режим надзвичайної ситуації, там, з огляду на очікувані демонстрації, буде закрита площа перед Капітолієм. Будівлю Капітолію через заплановані протестні акції закрили і в Юті.

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Законодавці штатів Флорида і Оклахома через імовірність виникнення протестів отримали розпорядження працювати в найближчі вихідні з дому. Співробітники Капітолію Вісконсину в свою чергу забили вікна будівлі.

Поліція Нью-Йорка вжила заходів щодо "посилення безпеки всередині і навколо Капітолію штату в Олбані" напередодні інавгурації Байдена. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що в Капітолії активовано "підвищений рівень безпеки", також можуть бути розгорнуті сили нацгвардії.

Нагадаємо, ФБР отримало попередження про "величезне повстання" прибічників Трампа. Протести нібито плануються біля законодавчих зібрань 50 американських штатів з 16 по 20 січня, а біля Капітолію у Вашингтоні – з 17 по 20 січня.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, як прихильники Трампа планували штурм Капітолію .

Відео: Сьогодні

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