Ламантини за Трампа: в США познущалися над рідкісною твариною (відео)

В американському штаті Флорида, який на президентських виборах, що відбулися в листопаді, підтримав республіканця Дональда Трампа, виявили ламантина з політичною агітацією.
Про це повідомляє New York Post.
Минулими вихідними відпочивальники на території парку "Ічетакні-Спрінгс" зняли в річці Хомосасса на відео ламантина з дивними слідами з однієї сторони. При найближчому розгляді це виявилося прізвищем чинного президента – Trump.
Після того, як про це повідомили владі, Служба охорони рибних ресурсів і дикої природи США почала розслідування.
Винуватцям загрожує штраф до 50 тисяч доларів та/або рік у в'язниці, оскільки ламантини охороняються федеральним законодавством як зникаючий вид. Тому нанесення шкоди цим тваринам вважається федеральним злочином.
Коментатори в соцмережах все ж зазначили, що напис не був вирізаний на тілі тварини. Шкіра цих морських ссавців покрита шаром водоростей і мікроорганізмів – ймовірно, саме на цьому шарі і був зроблений напис.
Нагадаємо, що тим часом в Конгресі готують новий імпічмент для Дональда Трампа. Демократи вже внесли до Палати представників відповідну резолюцію у зв'язку із звинуваченням в "підбурюванні до заколоту".
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