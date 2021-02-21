Масковий режим може зберегтися і в 2022 році

Головний медичний радник президента США Джо Байдена, лікар Ентоні Фаучі не виключає, що американцям доведеться дотримуватися масочного режиму в 2022 році.
Про це він сказав CNN.
"Ви знаєте, я думаю, що це можливо, і знову ж таки, це дійсно залежить від того, що ви маєте на увазі під нормальним явищем. Якщо нормальність означає саме те, що було до того, як це сталося з нами, то я не можу цього передбачити. Я думаю, що у нас буде значний ступінь нормальності, крім того кошмару, через який ми всі пройшли в минулому році", – сказав він.
Фаучі підкреслив важливість пом'якшувальних заходів для боротьби з агресивним вірусом і його штамами, оскільки багато американців висловлюють пандемічну втому. Він зазначив, що відмовитися від масок можна буде тільки при значному зниженні числа хворих і вакцинації переважної частини населення.
"Оскільки до кінця року настає осінь і зима, я повністю згоден з (президентом Джо Байденом) в тому, що ми наближаємося до певної міри нормальності", – сказав Фаучі,
Відзначимо, що Адміністрація Байдена наполягає на носінні масок більш агресивно, ніж адміністрація Трампа. Президент США закликав американців не забувати про захист і підписав указ, який зобов'язує мандрівників між штатами носити маски.
Раніше ми повідомляли, що з початку пандемії в світі виявлено 111 млн 73 тис. заражень коронавірусом.
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