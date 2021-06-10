У США черниця програла 835 тисяч доларів пожертвувань в казино

79-річна Мері Креппер була постійною гостею в казино, де роками програвала гроші, пожертвувані її католицькій школі

Монахиня роками просаджували гроші католицької школи в казино. Фото: колаж "Сьогодні"

У США 79-річна черниця зізналася в крадіжці понад 800 тис. доларів, які були були виділені її католицькій школі в якості грантів чи пожертвувань.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Яна Лук'янець.

Інцидент стався в місті Торранс в штаті Каліфорнія. Зараз Мері Креппер на пенсії, але за 28 років, що вона керувала католицькою школою Св. Джеймса, жінка привласнила 835 тисяч доларів.

Гроші вона витрачала переважно, аби погасити борги в казино. Цікаво, що багато років тому черниця прийняла обітницю бідності.

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Аферу Креппер розкрили в 2018 році. Зараз жінці загрожує до 40 років позбавлення волі за шахрайство з використанням електронних засобів і відмивання грошей.

Вона вже визнала свою провину, уклавши угоду з правосуддям. Монахиня зізналася, що підробляла щомісячні та річні фінансові звіти своєї школи, щоб приховати своє шахрайство, а також дурила адміністрацію навчального закладу, що всі кошти були витрачалися чесно.

Креппер офіційно розкаялася в скоєному зараз і співпрацює з правоохоронними органами, а також Римо-католицьким архієпископатом Лос-Анджелеса, до якого належить.

Нагадаємо, минулого року в Каліфорнії розкрили найбільшу шахрайську схему в історії штату, завдяки якій засуджені злочинці змогли отримати в сукупності близько мільярда доларів.

А у Флориді аферист витратив гроші, отримані від держави в якості "коронавірусних виплат", на новий спорткар Lamborghini.

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