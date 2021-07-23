У США чоловік відкрив стрілянину біля Білого дому. Двоє людей у лікарні

Свідки пишуть, що чули близько 30 пострілів – після стрілянини порушник зник на авто

У Вашингтоні чоловік влаштував перестрілку недалеко від Білого дому. У результаті постраждали дві людини.

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Про це повідомила пресслужба департаменту поліції Вашингтона в Twitter.

Зазначається, що порушник відкрив вогонь біля ресторану у жвавому районі міста – на перехресті вулиць 14 і Ріггс. Свідки пишуть у соціальних мережах, що вони чули близько 20-30 пострілів.

Після стрілянини чоловік зник на чорному автомобілі з місцевими номерами.

Двох поранених госпіталізували. Злочинець поки на волі, його шукає поліція.

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Нагадаємо, у США свято в центрі Мілуокі з нагоди чемпіонства Бакс у НБА завершився стріляниною, у результаті якої постраждали три людини.

Крім того, у США в місті Колорадо-Спрінгс (штат Колорадо) один з учасників вечірки відкрив стрілянину, унаслідок якої шестеро людей померли на місці.

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