Не покликали на вечірку: американець розстріляв сім'ю коханої через образу

Через те, що його не покликали на вечірку, 28-річний Теодоро Масиас застрелив свою дівчину і п'ятьох її родичів

У США в штаті Колорадо на вечірці з нагоди дня народження чоловік застрелив шістьох осіб. Він був засмучений тим, що його не запросили.

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Про це пише BBC.

28-річний Теодоро Масіас застрелив свою дівчину і п'ятьох її родичів, а потім наклав на себе руки. За інформацією поліції, напередодні вечірки він посварився з членами сім'ї своєї коханої.

Як з'ясувалося, пістолет не належав зловмисникові. Троє дітей у віці двох, п'яти і 11 років стали свідками інциденту.

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Також ми писали про те, що в школі американського міста Ноксвілл в штаті Теннесі сталася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула і кілька осіб, включно з поліцейським, отримали поранення. Аналогічний інцидент стався в місті Пайн-Блафф в Арканзасі. В результаті стрілянини був важко поранений 15-річний учень.

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Також в березні в Атланті сталися напади на три спа-салону, в результаті яких вісім осіб загинули та один був поранений.