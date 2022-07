У США на параді до Дня незалежності сталася стрілянина, багато загиблих та постраждалих (фото, відео)

У Гайленд-парку в передмісті Чикаго сталася стрілянина на параді з нагоди Дня незалежності США. Внаслідок інциденту шестеро людей загинуло, 24 постраждало.

Про це повідомляє BBC.

Захід терміново перервали за 10 хвилин після початку, коли пролунали постріли. Міська влада повідомила, що до лікарні потрапило вже щонайменше 24 людини.

У поліції заявили, що вони все ще шукають білого чоловіка віком 18-20 років, якого називають "озброєним і небезпечним".

Мер Гайленд-парку заявив, що фестиваль скасований, і попросив людей уникати центру міста.

За інформацією Reuters, чоловік із потужної гвинтівки відкрив вогонь з даху під час параду.

Highland Park officials said six people have now been confirmed dead, and the suspect is not yet in custody. Officials are urging people to stay indoors pic.twitter.com/qPmspYqkiN