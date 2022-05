У США на вечірці сталася стрілянина: є загиблий та поранені

У торговому центрі вночі з п'ятниці на суботу в Гайленді штату Каліфорнія сталася стрілянина.

Про це повідомляє NBC Los Angeles.

Одна людина загинула, ще вісім – поранено внаслідок стрілянини, яку влаштували учасники вечірки у торговому центрі. Поліція прибула на виклик, заставши натовп біля кальянної в торговому центрі.

Загиблого поліція виявила на вулиці біля входу. Потім – ще вісім поранених, яких доправили до місцевих лікарень.

