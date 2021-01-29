У США на заводі стався витік рідкого азоту: є жертви і постраждалі

З місця події були евакуйовані не менше 130 осіб

У США в штаті Джорджія стався витік рідкого азоту на птахофабриці, загинули шестеро осіб і близько 10 постраждали.

Реклама

Про це повідомляє WSBTV.

Постраждалих доставили в лікарню. Крім шести загиблих робітників, ще троє залишаються в критичному стані і ще кілька осіб, включаючи пожежників, отримали травми після вдихання парів рідкого азоту.

Для медичної перевірки в церкву, яка знаходиться поруч з заводом, були евакуйовані не менше 130 осіб.

В тренді Повноваження делегації Росії в ПАРЄ продовжили. Україна намагалася їх оскаржити

Слідчі все ще намагаються встановити особи загиблих робітників і сповістити членів їх сімей. Для з'ясування обставин події на місці витоку працюють екстрені служби декількох відомств.

Реклама

Ми також писали про те, що в Ленінградській області на бетонному заводі стався витік. Постраждало 100 квадратних метрів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Індії на південному сході країни в районі міста Вішакхапатнам на хімічному заводі LG Polymers стався витік отруйного газу.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама