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У США назвали дату перших поставок вакцини Johnson & Johnson

1 березня, 03:54

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Білому домі сподіваються на підвищення рівня вакцинації в країні

У Сполучених Штатах перші поставки схваленої напередодні вакцини від коронавірусу Johnson & Johnsonповинні початися у вівторок, 2 березня.

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Про це повідомили високопоставлені чиновники адміністрації президента Джо Байдена, передає Reuters.

У Білому домі також відзначили, що сподіваються підвищити рівень вакцинації у країні, особливо серед меншин.

За словами джерел агентства, уряд США вважає, що рівень вакцинації, зокрема серед темношкірих американців, "не такий, яким ми зрештою хотіли б його бачити", але влада розраховує підвищити його за рахунок вжитих заходів, зокрема з переконання населення у безпечності вакцини.

Федеральні чиновники також стверджують, що уважно стежать за розподілом вакцин, щоб гарантувати його справедливість.

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Нагадаємо, 27 лютого Управління з контролю якості продуктів і лікарських препаратів (FDA) Сполучених Штатів схвалило вакцину від COVID-19 компанії Johnson & Johnson до екстреного застосування.

Раніше експерти заявили, що ефективність вакцини Johnson & Johnson за легкого перебігу захворювання становить 66,1%, а у разі важкого – 85%.

Ми також повідомляли, що більш ніж за місяць американці отримали понад 50 млн доз вакцини, що випереджає графік вакцинації населення на кілька тижнів.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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США постачання вакцина коронавірус Johnson & Johnson
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