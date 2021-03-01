У США назвали дату перших поставок вакцини Johnson & Johnson

У Сполучених Штатах перші поставки схваленої напередодні вакцини від коронавірусу Johnson & Johnsonповинні початися у вівторок, 2 березня.
Про це повідомили високопоставлені чиновники адміністрації президента Джо Байдена, передає Reuters.
У Білому домі також відзначили, що сподіваються підвищити рівень вакцинації у країні, особливо серед меншин.
За словами джерел агентства, уряд США вважає, що рівень вакцинації, зокрема серед темношкірих американців, "не такий, яким ми зрештою хотіли б його бачити", але влада розраховує підвищити його за рахунок вжитих заходів, зокрема з переконання населення у безпечності вакцини.
Федеральні чиновники також стверджують, що уважно стежать за розподілом вакцин, щоб гарантувати його справедливість.
Нагадаємо, 27 лютого Управління з контролю якості продуктів і лікарських препаратів (FDA) Сполучених Штатів схвалило вакцину від COVID-19 компанії Johnson & Johnson до екстреного застосування.
Раніше експерти заявили, що ефективність вакцини Johnson & Johnson за легкого перебігу захворювання становить 66,1%, а у разі важкого – 85%.
Ми також повідомляли, що більш ніж за місяць американці отримали понад 50 млн доз вакцини, що випереджає графік вакцинації населення на кілька тижнів.
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