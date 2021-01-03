У США назвали головну медичну новину 2020: не коронавірус

Головною медичної новиною 2020 року в Сполучених Штатах стала не пандемія COVID-19, а стаття про поширення малярійних комарів Anopheles stephensi.
Рейтинг з 5 найзначущих медичних новин опублікував Центр з контролю та профілактики захворювань у США (CDC).
У статті, яка здобула перше місце, говориться, що малярійні комарі Anopheles stephensi є одними з найбільш смертоносних тварин на планеті. І вони почали прокладати шлях з рідної для себе Південної Азії до Східної Африки.
Спочатку цих комах помітили в Джибуті, потім у сусідній Ефіопії (2016 рік), Судані (2019 рік) та Сомалі (2019 рік).
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ТОП-5 головних медичних новин року за версією CDC:
- Поширення малярійних комарів Anopheles stephensi.
- Значні успіхи Південної Африки в діагностиці та лікуванні ВІЛ.
- Відповідь CDC на пандемію COVID-19.
- Поширення туберкульозу в Намібії.
- Партнерство уряду США, CDC з Угандою для боротьби з пандемією COVID-19.
У відомстві зазначили, що це були найпопулярніші новини від CDC в 2020 році.
Раніше повідомляли, що коронавірус у США вбив уже понад 350 тисяч людей.
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