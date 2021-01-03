У США назвали головну медичну новину 2020: не коронавірус

Рейтинг опублікував Центр з контролю та профілактики захворювань у США

Головною медичної новиною 2020 року в Сполучених Штатах стала не пандемія COVID-19, а стаття про поширення малярійних комарів Anopheles stephensi.

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Рейтинг з 5 найзначущих медичних новин опублікував Центр з контролю та профілактики захворювань у США (CDC).

У статті, яка здобула перше місце, говориться, що малярійні комарі Anopheles stephensi є одними з найбільш смертоносних тварин на планеті. І вони почали прокладати шлях з рідної для себе Південної Азії до Східної Африки.

Спочатку цих комах помітили в Джибуті, потім у сусідній Ефіопії (2016 рік), Судані (2019 рік) та Сомалі (2019 рік).

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ТОП-5 головних медичних новин року за версією CDC:

Поширення малярійних комарів Anopheles stephensi. Значні успіхи Південної Африки в діагностиці та лікуванні ВІЛ. Відповідь CDC на пандемію COVID-19. Поширення туберкульозу в Намібії. Партнерство уряду США, CDC з Угандою для боротьби з пандемією COVID-19.

У відомстві зазначили, що це були найпопулярніші новини від CDC в 2020 році.

Раніше повідомляли, що коронавірус у США вбив уже понад 350 тисяч людей.

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