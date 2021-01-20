У США назвали основну загрозу для українців

Кандидат на пост держсекретаря США Ентоні Блінкен вважає, що однією з головних загроз для українців є корупція, тому Сполучені Штати повинні допомогти побороти її.
За словами Блінкена, в Україні існує брак інститутів, передає "Голос Америки".
"Якщо загрозою ззовні є Росія, то внутрішніми загрозами є корупція, брак інституцій, які можуть ефективно вести країну. І ми повинні допомогти українцям з цим також справитись", – сказав Блінкен.
За його словами, Україна досягла суттєвої різниці в здатності протистояти агресії Росії.
"Я дуже підтримую.. Забезпечення України оборонною допомогою та програмою з тренування. Я вважаю, це справді був успіх... Ми змогли ефективно тренувати і допомагати... І українці досягнули істотної різниці у спроможності протистояти агресії, Росії", – додав Блінкен.
Також ми писали, що Ентоні Блінкен підтримує надання Україні летальної оборонної зброї.
Нагадаємо, в 2017 році колишній заступник державного секретаря США Ентоні Блінкен в своїй статті, опублікованій в The New York Times, настійно закликав президента США Дональда Трампа надати Україні зброю на тлі безперервних бойових дій на Донбасі.
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