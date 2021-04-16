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У США розстріляли об'єкт компанії FedEx: 8 загиблих

16 квітня, 15:36

Стас Кожемякін , Марія Дмитренко

Стрілок відкрив вогонь на стоянці логістичної компанії в Індіанаполісі, після чого наклав на себе руки – поліція розслідує його мотиви

На об'єкті логістичної компанії FedEx в місті Індіанаполіс (штат Індіана, США) невідомий чоловік влаштував стрілянину, після чого наклав на себе руки.

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Про це повідомляє Associated Press.

Факт нападу підтвердили в поліції Індіанаполіса, яка вранці 16 квітня прибула на місце події, коли нападник був ще живий. Представник міської поліції запевнила ЗМІ, що небезпеки для громадськості більше немає.

"Перша стрілянина сталася на стоянці, а потім він (стрілок – ред.) увійшов всередину і не пішов дуже далеко (перш ніж продовжив стріляти ред.)", – каже заступник начальника поліції Індіанаполіса Крейг Маккарті.

В результаті того, що сталося, щонайменше вісім осіб загинули і ще як мінімум четверо були госпіталізовані – один з них знаходиться в критичному стані.

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У CNN це вже назвали найсмертельнішим інцидентом зі стріляниною після аналогічної події в продуктовому магазині в місті Боулдер, штат Колорадо, де загинули 10 осіб і ще дві були поранені.

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Мотиви злочинця поки що залишаються невідомими. Розпочато розслідування.

Представник FedEx назвав безпеку співробітників головним пріоритетом компанії і висловив співчуття постраждалим і сім'ям загиблих. Компанія працює над збором додаткової інформації та співпрацює зі слідчими.

Раніше ми повідомляли, що в США розстріляли школу – одна людина загинула, є поранені.

Також нагадаємо, в березні в Атланті сталися напади на три спа-салону, в результаті яких вісім людина загинули та один був поранений.

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