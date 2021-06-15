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У США невідомий влаштував бійню на вечірці: четверо загиблих

15 червня 2021 18:53

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Поліція міста розшукує винного у розстрілі домашньої вечірки в Чикаго, в результаті якої вісім осіб, зокрема дитина, були поранені

Фото: REUTERS/Peter DaSilva

Фото: REUTERS/Peter DaSilva

В американському штаті Іллінойс сталася стрілянина, жертвами якої стали чотири людини і ще вісім постраждали.

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Про це повідомляє ABC.

Інцидент стався 15 червня у місті Чикаго. Вбивство відбулося у будинку, де проходила вечірка. Всіх постраждалих госпіталізували з вогнепальними пораненнями. Серед потерпілих також є дитина.

Затримати підозрюваного або підозрюваних поки що не вдалося.

Символічно, що цього самого дня мер Чикаго Лорі Лайтфут виступила проти незаконного носіння зброї і заявила про необхідність федеральної допомоги, аби зупинити потік насильства в місті. Вона вже звернулася до Білого дому з відповідним проханням.

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Це вже другий масовий розстріл, який стався в Чикаго за останні чотири дні – 12 червня в іншому районі в результаті стрілянини одна жінка загинула і дев'ять інших осіб було поранено.

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Примітно, що раніше цього самого дня стрілянина сталася на заводі в місті Альбервіль, штат Алабама, де загинуло не менше двох осіб.

А кілька тижнів тому в Каліфорнії невідомий чоловік відкрив вогонь в центрі управління громадським транспортом, не менше як вісім осіб загинули.

Про що ще говорять 15 червня Україна і світ, дивіться у відеосюжеті:

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