У США невідомий влаштував бійню на вечірці: четверо загиблих

Фото: REUTERS/Peter DaSilva
В американському штаті Іллінойс сталася стрілянина, жертвами якої стали чотири людини і ще вісім постраждали.
Про це повідомляє ABC.
Інцидент стався 15 червня у місті Чикаго. Вбивство відбулося у будинку, де проходила вечірка. Всіх постраждалих госпіталізували з вогнепальними пораненнями. Серед потерпілих також є дитина.
Затримати підозрюваного або підозрюваних поки що не вдалося.
Символічно, що цього самого дня мер Чикаго Лорі Лайтфут виступила проти незаконного носіння зброї і заявила про необхідність федеральної допомоги, аби зупинити потік насильства в місті. Вона вже звернулася до Білого дому з відповідним проханням.
Це вже другий масовий розстріл, який стався в Чикаго за останні чотири дні – 12 червня в іншому районі в результаті стрілянини одна жінка загинула і дев'ять інших осіб було поранено.
Примітно, що раніше цього самого дня стрілянина сталася на заводі в місті Альбервіль, штат Алабама, де загинуло не менше двох осіб.
А кілька тижнів тому в Каліфорнії невідомий чоловік відкрив вогонь в центрі управління громадським транспортом, не менше як вісім осіб загинули.
Про що ще говорять 15 червня Україна і світ, дивіться у відеосюжеті: