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У США новий винищувач врізався в авіаносець і впав у море (фото, відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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29 січня, 14:28
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Причини катастрофи поки невідомі
Аварія винищувача F-35. Фото: колаж "Сьогодні"
Аварія винищувача F-35. Фото: колаж "Сьогодні"

У США винищувач F-35 зазнав аварії під час посадки на авіаносець USS Carl Vinson в Південно-Китайському морі. Внаслідок катастрофи постраждали сім моряків.

Про це повідомляє пресслужба американського Тихоокеанського флоту

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"F-35 зазнав невдачі під час посадки на палубу під час планової операції авіаносця Carl Vinson у Південно-Китайському морі 24 січня 2022 року... Усього постраждали сім моряків" , – йдеться у повідомленні.

Трьох постраждалих доправили до лікарні на Філіппіни, їхній стан стабільний. Пілот винищувача катапультувався та вижив. Його стан також стабільний.

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Крім того, видання Daily Mail схематично відтворило, як сталася аварія

Катастрофи з винищувачами у світі

  • Американський винищувач-бомбардувальник F-18 розбився у Каліфорнії. Літак зазнав аварії біля військово-морської бази, розташованої приблизно за 200 км на північ від Лос-Анджелеса.
  • Раніше у США відбулася авіакатастрофа F-16 . Під час НП льотчик встиг катапультуватися і приземлився на злітно-посадкову смугу (ЗПС), а сам винищувач упав і пробив дах однієї з будівель комерційного типу за кілька десятків метрів від ЗПС. За даними телеканалу CNN, причиною катастрофи стала несправність гідравлічної системи винищувача. За даними командування бази, 12 людей, які перебували в будівлі, постраждали.
  • А літаки авіаційно-пілотажної групи індійських ВПС "Сурья Кіран" зіткнулися під час виконання фігур вищого пілотажу над авіабазою Йєхаланка у місті Бенгалуру, після чого й зазнали краху.
  • Також біля берегів Японії виявили уламки винищувача F-35A, що впав. Зв'язок із літаком було втрачено в той момент, коли він пролітав над Тихим океаном, приблизно за 135 км від узбережжя північної японської префектури Аоморі.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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