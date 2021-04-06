У США виявили штам COVID-19 з подвійною мутацією: що непокоїть вчених

У Сполучених Штатах зафіксували перший випадок зараження індійським штамом коронавірусу з подвійною мутацією, який може виявитися більш заразним.

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Про це з посиланням на фахівців Стенфордської лабораторії клінічної вірусології повідомляє San Francisco Chronicle.

Новий штам виявили у жителя округу Санта-Клара області затоки Сан-Франциско. Ще семеро людей, у яких підозрюють зараження новим штамом, проходять перевірку.

Цей варіант називають "подвійним мутантом", тому що він несе в собі дві мутації вірусу, які допомагають йому прикріплятися до клітин. Вчені не виключають, що саме він може бути причиною нового сплеску захворюваності в Індії. Водночас ще не відомо, чи є цей штам більш заразним і стійким до антитіл вакцини.

Одна з мутацій – E484Q, аналогічна мутації E484K, знайденій у варіантах, вперше виявлених у Бразилії і Південній Африці. Інша мутація – L452R, також є у варіанті, вперше виявленому в Каліфорнії.

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У Стенфордській лабораторії побоюються, що подвійна мутація може знизити ефективність вакцин проти індійського штаму.

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А експерт з інфекційних захворювань Каліфорнійського університету Пітер Чін-Хонг вважає, що цей варіант може бути більш заразним, оскільки на нього припадає 20% випадків у сильно постраждалому від коронавірусу індійському штаті Махараштра. Причому за останній тиждень кількість випадків зараження в ньому збільшилася більш ніж на 50%.

Представники охорони здоров'я округу Санта-Клара заявили, що вони поки не взяли на контроль новий варіант, тому що він ще не внесений до списку Центрів з контролю і профілактики захворювань.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах через швидке поширення нових штамів коронавірусу вже спостерігається четверта хвиля COVID-19.

Ми також повідомляли, що румунські вчені виявили різновид коронавірусу, який знижує ефективність вакцин.

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