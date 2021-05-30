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У США обстріляли нічний клуб: є жертви і десятки поранених (відео)

30 травня, 21:54

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

До нічного клубу під'їхав позашляховик, з якого вийшли троє озброєних чоловіків і почали стріляти по людям

У Сполучених Штатах у Хайаліа (штат Флорида) біля нічного клубу сталася стрілянина – в результаті загинули дві людини, більше 20 отримали поранення.

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Про це повідомляє Reuters.

Зранку до нічного клубу під'їхав позашляховик, з якого вийшли троє озброєних чоловіків. Вони відкрили вогонь по присутнім на концерт. Після стрілянини вони зникли на машині.

У результаті двоє людей загинули на місці від отриманих поранень, ще 20 було госпіталізовано до лікарні. Щонайменше один з них знаходиться в критичному стані.

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Раніше в Сполучених Штатах сталася стрілянина, а результаті загинули п'ятеро осіб, двоє з яких – працівники правоохоронних органів.

Також повідомлялося, що в США в місті Брайан сталася стрілянина. В результаті інциденту травми отримали шестеро осіб, деякі з них у важкому стані.

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