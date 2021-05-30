У США обстріляли нічний клуб: є жертви і десятки поранених (відео)

У Сполучених Штатах у Хайаліа (штат Флорида) біля нічного клубу сталася стрілянина – в результаті загинули дві людини, більше 20 отримали поранення.
Про це повідомляє Reuters.
Зранку до нічного клубу під'їхав позашляховик, з якого вийшли троє озброєних чоловіків. Вони відкрили вогонь по присутнім на концерт. Після стрілянини вони зникли на машині.
У результаті двоє людей загинули на місці від отриманих поранень, ще 20 було госпіталізовано до лікарні. Щонайменше один з них знаходиться в критичному стані.
At least two people were killed and more than 20 injured when gunmen opened fire on a crowd outside a concert in Miami, Florida https://t.co/mzijDH63yI pic.twitter.com/gzkqWKU4Ud- Reuters (@Reuters) May 30, 2021
Раніше в Сполучених Штатах сталася стрілянина, а результаті загинули п'ятеро осіб, двоє з яких – працівники правоохоронних органів.
Також повідомлялося, що в США в місті Брайан сталася стрілянина. В результаті інциденту травми отримали шестеро осіб, деякі з них у важкому стані.