У США обстріляли нічний клуб: є жертви і десятки поранених (відео)

У Сполучених Штатах у Хайаліа (штат Флорида) біля нічного клубу сталася стрілянина – в результаті загинули дві людини, більше 20 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Зранку до нічного клубу під'їхав позашляховик, з якого вийшли троє озброєних чоловіків. Вони відкрили вогонь по присутнім на концерт. Після стрілянини вони зникли на машині.

У результаті двоє людей загинули на місці від отриманих поранень, ще 20 було госпіталізовано до лікарні. Щонайменше один з них знаходиться в критичному стані.

At least two people were killed and more than 20 injured when gunmen opened fire on a crowd outside a concert in Miami, Florida https://t.co/mzijDH63yI pic.twitter.com/gzkqWKU4Ud