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У США схвалили нові ліки від COVID-19

27 травня, 03:03

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Препарат дозволений для лікування COVID-19 у дорослих пацієнтів і підлітків віком від 12 років і старше, вага яких перевищує 40 кг

Ліки від коронавірусу. Колаж "Сьогодні"

Ліки від коронавірусу. Колаж "Сьогодні"

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило екстрене застосування експериментального препарату для лікування коронавірусуSotrovimab (VIR-7831) виробництва британської фармацевтичної компанії GSK та її американського партнера Vir Biotechnology.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті FDA.

"Sotrovimab належить до класу препаратів, які називають моноклональними антитілами, які імітують природні антитіла, що організм виробляє для боротьби з інфекцією", – розповіли в регуляторі.

Новий препарат дозволений для лікування COVID-19 у дорослих пацієнтів і підлітків віком від 12 років і старше, вага яких перевищує 40 кг.

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При цьому ліки не можна використовувати для лікування пацієнтів з тяжкою формою COVID-19, які потребують кисневої терапії. Вони дозволені тільки для випадків легкої і середньої тяжкості.

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На сьогодні у США вже зареєстровані два препарати з аналогічним принципом дії. Один із них – від Regeneron Pharmaceuticals, яким лікували від коронавірусу колишнього президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, американська компанія Pfizer працює над створенням ліків від COVID-19 у вигляді таблеток, які можуть бути готові вже цього року, якщо випробування пройдуть успішно.

Ми також повідомляли, що Міністерство охорони здоров'я Японії схвалило використання препарату від ревматоїдного артриту Баріцитиніб для лікування пацієнтів із COVID-19.

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