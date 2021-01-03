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У США оскаржать результати виборів: Пенс став на сторону Трампа

3 січня, 09:14

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Віцепрезидент також вважає, що результати виборів сфальсифіковані

Поки американський лідер Дональд Трамп скликає прихильників на мітинг проти результатів виборів, віцепрезидент США Майк Пенс підтримав республіканців у Конгресі, які хочуть оскаржити результати волевиявлення.

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Про це повідомив виданню The Hill керівник апарату віцепрезидента Марк Шорт.

Він висловив стурбованість через нібито фальсифікацію результатів голосування і порушень на виборах президента США.

"Віцепрезидент вітає зусилля членів Палати представників і Сенату щодо використання своїх законних повноважень для того, щоб виступити із запереченнями і надати докази (порушень на виборах) Конгресу та американському народу 6 січня", – заявив Шорт.

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Зазначається, що віцепрезидент, як очільник Сенату, головуватиме під час процедури затвердження підсумків голосування колегії вибірників, які оголосили про перемогу Джо Байдена.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Сенат прийняв оборонний бюджет, подолавши вето Трампа, після чого була реакція самого президента США.

Всі подробиці в спецтемі Вибори в США 2020

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