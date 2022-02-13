У США "передумали" – 16 лютого вторгнення РФ в Україну не буде

Представник Пентагону Джон Кірбі та помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван не змогли назвати конкретну дату ймовірного вторгнення Росії в Україну, але припускають, що воно може розпочатися "будь-якого дня".
"Ми не можемо з точністю передбачити день, але говоримо, що перебуваємо в такому періоді, коли вторгнення, велику воєнну операцію може розпочати Росія в Україні будь-якого дня. Це вміщує наступний тиждень, до кінця Олімпіади. Звісно, це може статися після Олімпіади . Таке все ще можливе", – сказав Салліван.
Джон Кірбі також не підтвердив, що у середу, 16 лютого, очікується початок вторгнення Росії на територію України.
"Я не можу підтвердити ці повідомлення", – заявив Кірбі.
Що відомо про ймовірне вторгнення
- Американське інформагентство Bloomberg назвало ймовірну дату вторгнення Росії в Україну – 15 лютого. За інформацією офіційних осіб США, вторгнення може розпочатися з операції під "чужим прапором" на Донбасі або з атаки на Київ.
- Командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк заявив, що Росія може напасти на Україну 20 лютого. Цього дня завершуються спільні російсько-білоруські навчання поблизу українського кордону.
- Серед різних сценаріїв ця дата відзначається як можливий початок російського нападу на Україну. Річ у тому, що саме цього дня закінчуються зимові Олімпійські ігри в Китаї, на підтримку якого розраховує президент РФ Володимир Путін, і він, очевидно, не хоче заплямувати цю подію.
- Американські ЗМІ описали найжахливіший варіант вторгнення Путіна. Зокрема, повномасштабне вторгнення може призвести до загибелі від 25 000 до 50 000 мирних жителів, від 5000 до 25 000 військовослужбовців України, а також від 3000 до 10 000 військовослужбовців Росії.
- Видання The Washington Post у своїй статті за 30 січня повідомило, що влада України перевозить секретні документи та обладнання з Києва на захід країни.
Київ можуть накрити 300 ракет
Генерал-лейтенант Ігор Романенко, який займався питаннями ППО у керівництві Повітряних сил та Генерального штабу ЗСУ (2006-2010), розповів, що нині Російська Федерація тримає бригаду ракетних комплексів "Іскандер" неподалік українських кордонів. Вони розставлені та висунуті так, щоб мати змогу накрити Київ.
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За словами генерала, бригада може дати одномоментний залп 300 ракетами – на столицю та важливі об'єкти.