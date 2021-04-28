У США вакцинованим дозволили не носити маски, але не завжди і не скрізь

У Сполучених Штатах повністю вакцинованим дозволили не носити маски під час невеликих зборів на відкритому повітрі навіть серед невакцинованих осіб.
Про це заявили Центри з контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я США, передає "Голос Америки".
Причому безпечними, як для повністю вакцинованих так і для невакцинованих, названі пробіжки, велосипедні прогулянки на відкритому повітрі з членами сім'ї без маски.
Водночас повністю вакцинованим особам рекомендується носити маски під час масових заходів на відкритому повітрі і обов'язково їх надягати, так само, як і невакцинованим, у приміщеннях.
"Завдяки надзвичайному прогресу, якого ми досягли в боротьбі з COVID-19 Центри з контролю і профілактики захворювань зробили велике оголошення сьогодні: якщо ви повністю вакциновані – і якщо ви на відкритому повітрі не серед великої групи – вам більше не потрібна маска", – написав президент США Джо Байден у Twitter.
У Сполучених Штатах людина вважається повністю вакцинованою через два тижні після отримання другої дози вакцини компаній Pfizer-BioNTech або Moderna, або через два тижні після отримання одноразової вакцини компанії Johnson & Johnson.
За урядовими даними, в США вакциновано 30% населення.
Нагадаємо, раніше в Ізраїлі, де вакцинація від коронавірусу виявилася вкрай успішною і продовжують послаблювати карантинні обмеження, скасували вимогу носити маску на відкритому повітрі.
Ми також повідомляли, що в Києві чоловік розгромив заправку через зауваження надіти маску.
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