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У США вакцинованим дозволили не носити маски, але не завжди і не скрізь

28 квітня, 00:59

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Пробіжки і велосипедні прогулянки на відкритому повітрі з членами сім'ї без маски названі безпечними як для повністю вакцинованих так і для невакцинованих

У Сполучених Штатах повністю вакцинованим дозволили не носити маски під час невеликих зборів на відкритому повітрі навіть серед невакцинованих осіб.

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Про це заявили Центри з контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я США, передає "Голос Америки".

Причому безпечними, як для повністю вакцинованих так і для невакцинованих, названі пробіжки, велосипедні прогулянки на відкритому повітрі з членами сім'ї без маски.

Водночас повністю вакцинованим особам рекомендується носити маски під час масових заходів на відкритому повітрі і обов'язково їх надягати, так само, як і невакцинованим, у приміщеннях.

"Завдяки надзвичайному прогресу, якого ми досягли в боротьбі з COVID-19 Центри з контролю і профілактики захворювань зробили велике оголошення сьогодні: якщо ви повністю вакциновані – і якщо ви на відкритому повітрі не серед великої групи – вам більше не потрібна маска", – написав президент США Джо Байден у Twitter.

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У Сполучених Штатах людина вважається повністю вакцинованою через два тижні після отримання другої дози вакцини компаній Pfizer-BioNTech або Moderna, або через два тижні після отримання одноразової вакцини компанії Johnson & Johnson.

За урядовими даними, в США вакциновано 30% населення.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі, де вакцинація від коронавірусу виявилася вкрай успішною і продовжують послаблювати карантинні обмеження, скасували вимогу носити маску на відкритому повітрі.

Ми також повідомляли, що в Києві чоловік розгромив заправку через зауваження надіти маску.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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