У США потяг зійшов з рейок: є загиблі і постраждалі

Поїзд складався з двох локомотивів і 10 вагонів

Аварія сталася в штаті Монтана. Фото: NY Times

Внаслідок сходу з рейок пасажирського поїзда в США загинули, як мінімум, три людини, більше 50 постраждали.

Як повідомляє New York Times, інцидент стався біля населеного пункту Джоплін в Монтані. У поїзді на момент аварії було близько 150 пасажирів і 13 членів екіпажу.

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За даними шерифа округу Ліберті, підтверджено як мінімум три смертельні випадки.

Щонайменше 50 осіб постраждали. Фото: NY Times

Національна рада з безпеки на транспорті США направила групу експертів для розслідування інциденту.

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Залізничні катастрофи в США

17 березня 2001. Пасажирський поїзд California Zephyr компанії Amtrak, який прямував з Чикаго в Емерівілл (Каліфорнія), зійшов з рейок в районі містечка Нодауей в штаті Айова. У поїзді знаходилися 225 пасажирів і 16 членів локомотивної бригади і обслуговуючого персоналу. Внаслідок аварії загинув один пасажир, 98 осіб госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. Причиною катастрофи став дефект рейки.

Пасажирський поїзд California Zephyr компанії Amtrak, який прямував з Чикаго в Емерівілл (Каліфорнія), зійшов з рейок в районі містечка Нодауей в штаті Айова. У поїзді знаходилися 225 пасажирів і 16 членів локомотивної бригади і обслуговуючого персоналу. Внаслідок аварії загинув один пасажир, 98 осіб госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. Причиною катастрофи став дефект рейки. 6 січня 2005. У Гренітвілле (шт. Південна Кароліна) на території заводу Avondale Mills зіткнулися товарні потяги P22 і 122 компанії Norfolk Southern, внаслідок чого стався витік 60 т хлору. На місці загинули вісім людей, ще один потерпілий помер пізніше, всього від отруєння хлором постраждали щонайменше 250 осіб. Із зони катастрофи на два тижні були евакуйовані 5 тис. 400 жителів.

У Гренітвілле (шт. Південна Кароліна) на території заводу Avondale Mills зіткнулися товарні потяги P22 і 122 компанії Norfolk Southern, внаслідок чого стався витік 60 т хлору. На місці загинули вісім людей, ще один потерпілий помер пізніше, всього від отруєння хлором постраждали щонайменше 250 осіб. Із зони катастрофи на два тижні були евакуйовані 5 тис. 400 жителів. 28 травня 2008. На лінії D Транспортного управління затоки Массачусетс між станціями Вудленд і Вабал поблизу м. Ньютон (шт. Массачусетс) сталося зіткнення двох приміських поїздів одного напрямку. Загинув машиніст поїзда, що врізався у состав попереду, постраждали більше 14 пасажирів. Як з'ясувало слідство, аварія сталася з вини загиблого машиніста, який заснув під час керування поїздом.

На лінії D Транспортного управління затоки Массачусетс між станціями Вудленд і Вабал поблизу м. Ньютон (шт. Массачусетс) сталося зіткнення двох приміських поїздів одного напрямку. Загинув машиніст поїзда, що врізався у состав попереду, постраждали більше 14 пасажирів. Як з'ясувало слідство, аварія сталася з вини загиблого машиніста, який заснув під час керування поїздом. 1 грудня 2013. На залізничній лінії Hudson Line (шт. Нью-Йорк) пасажирський потяг компанії Metro North Railroad, який прямував з м. Поукіпзі в Нью-Йорк, зазнав аварії в районі станції Spuyten Duyvil в нью-йоркському районі Бронкс. Сім з восьми вагонів поїзда зійшли з рейок, один з них майже з'їхав в протоку Гарлем. Загинули чотири людини, постраждала 61.

На залізничній лінії Hudson Line (шт. Нью-Йорк) пасажирський потяг компанії Metro North Railroad, який прямував з м. Поукіпзі в Нью-Йорк, зазнав аварії в районі станції Spuyten Duyvil в нью-йоркському районі Бронкс. Сім з восьми вагонів поїзда зійшли з рейок, один з них майже з'їхав в протоку Гарлем. Загинули чотири людини, постраждала 61. 29 вересня 2016. Приміський пасажирський поїзд компанії New Jersey Transit Corporation, який прямував з Спрінг-Веллі (шт. Нью-Йорк) в Хобокен (шт. Нью-Джерсі) зазнав аварії на станції призначення. Склад не знизив швидкість перед наближенням до вокзалу, зійшов з рейок і врізався в платформу. Зіткнення викликало обвалення навісу, під уламками якого загинула 34-річна жінка, що стояла на платформі. Ще 114 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Приміський пасажирський поїзд компанії New Jersey Transit Corporation, який прямував з Спрінг-Веллі (шт. Нью-Йорк) в Хобокен (шт. Нью-Джерсі) зазнав аварії на станції призначення. Склад не знизив швидкість перед наближенням до вокзалу, зійшов з рейок і врізався в платформу. Зіткнення викликало обвалення навісу, під уламками якого загинула 34-річна жінка, що стояла на платформі. Ще 114 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. 8 грудня 2017. Поблизу міста Дупонт (штат Вашингтон, США) сталася залізнична катастрофа: декілька вагонів поїзда-експреса, що прямував за маршрутом між Сіетлом (шт. Вашингтон) і Портлендом (шт. Орегон), зійшли з рейок і впали з моста на автомагістраль. За попередніми даними, загинули як мінімум три пасажира поїзда, понад 77 – госпіталізовані.

Поблизу міста Дупонт (штат Вашингтон, США) сталася залізнична катастрофа: декілька вагонів поїзда-експреса, що прямував за маршрутом між Сіетлом (шт. Вашингтон) і Портлендом (шт. Орегон), зійшли з рейок і впали з моста на автомагістраль. За попередніми даними, загинули як мінімум три пасажира поїзда, понад 77 – госпіталізовані. 17 травня 2021. Поїзд, який перевозив небезпечні матеріали, зійшов з рейок, а потім загорівся в американському місті Сіблі, штат Айова, в зв'язку з чим евакуювали десятки людей. Екіпаж поїзда не постраждав. Поїзд перевозив добрива, зокрема аміачну селітру.

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Раніше ми повідомляли, що в Єгипті потяг зійшов з рейок: 11 людей загинули, більше 100 постраждали.

Також нагадаємо, у 2016 сталася жахлива аварія швидкісного поїзда в Індії, тоді 60 осіб загинули.