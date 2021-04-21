У США поліцейський застрелив 16-річну дівчинку, яка сама ж і викликала наряд (фото, відео)

Співробітник поліції вистрілив в Макайю Брайант в день, коли винесли вирок у справі про вбивство Флойда

У США в день, коли в смерті афроамериканця Джорджа Флойда визнали винним поліцейського, від рук правоохоронців загинула ще одна темношкіра – 16-річна Макайя Брайант.

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Про це повідомляє ABC.

У Колумбусі (штат Огайо) поліцейський вистрілив у 16-річну Макайю Брайант, яка викликала наряд через сварку біля її будинку. Її життя до останнього намагалися врятувати медики.

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На місці події зібралися люди, які вигукували ім'я загиблої дівчинки. Як заявив мер Колумбуса Ендрю Гінтер, кадри з відеоспостереження будуть розглянуті якомога швидше.

Нагадаємо, 20 квітня присяжні в Міннеаполісі визнали колишнього поліцейського Дерека Шовін винним у вбивстві другого ступеня, ненавмисному вбивстві і в заподіянні смерті з необережності чорношкірому Джорджу Флойду. Його засудили до тюремного ув'язнення на строк до 40 років.

Похорон Флойда відбулися 9 червня 2020 року в місті Х'юстон. Урочисту церемонію прощання відвідали сотні осіб, в тому числі і нинішній президент США Джо Байден.

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