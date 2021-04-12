Русский
$ 27,91
33,15
  1. Світові новини
  2. США

Нова хвиля? У США після вбивства ще одного афроамериканця почалися протести (фото, відео)

12 квітня, 08:37

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Один із копів вистрілив у молодого чоловіка, коли той був за кермом

У місті Бруклін-Сентер (штат Міннесота) почалися акції протесту після того, як поліцейський застрелив темношкірого.

Реклама

Як повідомляє місцева газета Star Tribune, мова йде про 20-річного Данте Райта. Співробітники поліції міста зупинили його автомобіль через порушення правил дорожнього руху. Вони з'ясували, що раніше було видано ордер на арешт молодої людини. З якої саме причини, не уточнюється.

Райт не підкорився вимогам правоохоронців, які спробували його затримати, і сів назад у свою машину. Один з поліцейських вистрілив у молодого чоловіка. Його автомобіль проїхав декілька вулиць і врізався в іншу машину.

Райту надали медичну допомогу, однак він помер на місці. В автомобілі також перебувала жінка. Вона була госпіталізована у зв'язку з отриманими травмами. Загрози її життю немає.

Реклама

В тренді
Австрія закінчила переговори з Росією про вакцину "Супутник V" – "купівля можлива"

Близько 500 осіб у зв'язку з тим, що сталося, зібралися біля будівлі поліцейського управління міста. Вони відмовилися розійтися на вимогу поліції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, світлошумові гранати і гумові кулі.

Крім того, близько 200 осіб прийшли до того місця, де помер Райт. Вони пошкодили два автомобілі поліції. Сталися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. У місті зафіксовано випадки мародерства. Губернатор Міннесоти і мер Бруклін-Сентера заявили, що стежать за розвитком ситуації.

Нагадаємо, раніше масові протести і заворушення в США почалися після смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі. Чоловік помер після того, як поліцейські під час арешту використовували жорсткий задушливий прийом.

Внаслідок цього чотирьох поліцейських відсторонили від виконання обов'язків і пред'явили звинувачення в ненавмисному вбивстві.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США протести смерть стрільба заворушення поліцейський афроамериканець
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Росія погрожує військовим реагуванням на ракети США і Британії
Росія погрожує військовим реагуванням на ракети США і БританіїРосія
Чи буде повномасштабне вторгнення – чому Росія стягує війська до українських кордонів
Чи буде повномасштабне вторгнення – чому Росія стягує війська до українських кордонівУкраїна
Чи зможуть українці подорожувати в цьому році за кордон? (рос.)
Чи зможуть українці подорожувати в цьому році за кордон? (рос.)Економіка
США натякнули Україні, як прискорити вступ до НАТО
США натякнули Україні, як прискорити вступ до НАТОСША
США там робити нічого: у Лаврова виступили з різкою заявою щодо
США там робити нічого: у Лаврова виступили з різкою заявою щодо "нормандського формату"Росія
Волкер пояснив, чому Путін
Волкер пояснив, чому Путін "погрожує війною" УкраїніВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти