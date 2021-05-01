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У США повністю вакцинувалися проти COVID-19 100 млн осіб

1 травня, 03:17

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Щонайменше одну дозу вакцини отримали вже 55% американців, загалом ввели 240 млн щеплень

У США повністю вакцинувалися проти коронавірусу і отримали по дві дози щеплення вже понад 100 млн осіб – 38% дорослого населення країни.

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Про це повідомляє CNN.

Щонайменше одну дозу вакцини отримали вже 55% американців. Загалом в США зроблено понад 240 мільйонів щеплень.

Незважаючи на такі швидкі темпи вакцинації, майже весь час з початку пандемії США займають першу позицію в світі за кількістю хворих на коронавірус. За останньою статистикою, в США інфікувалися COVID-19 32,3 млн осіб.

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Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 575 тисяч хворих.

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Як ми писали раніше, в Сполучених Штатах повністю вакцинованим дозволили не носити маски під час невеликих зборів на відкритому повітрі навіть серед невакцинованих осіб.

Також повідомлялося, що в США дозволили застосування вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson серед людей у віці 18 років і старше.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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