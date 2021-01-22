У США зажадали позбавити статусу адвоката Джуліані

У США група юристів вимагає позбавити ліцензії адвоката екс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.

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Відповідну скаргу вони подали в суд в американському штаті, передає Forbes.

На їхню думку Джуліані порушив етичні норми, зігравши ключову роль в тому, щоб переконати громадськість і суди в масштабних фальсифікаціях, які нібито були на виборах в США 3 листопада.

"Джуліані знав, що його твердження про повсюдних фальсифікації на виборах були помилковими", – йдеться в заяві.

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Юристи, які звернулися до суду зі скаргою, вимагають провести розслідування. Вони наполягають на тому, щоб під час даного розгляду Джуліані було заборонено займатися юридичною діяльністю.

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Раніше ми писали, що Трамп наказав своїм помічникам припинити оплачувати гонорари адвокатові Руді Джуліані.

Також Рудольф Джуліані назвав помилковими заяви про те, що він просив про власне помилування від президента або отриманні винагороди за те, що добивався його для інших осіб.

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