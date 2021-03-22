Русский
$ 27,72
32,95
  1. Світові новини
  2. США

У США з'явилася нова професія – "мисливці" за вакцинами (відео)

22 березня, 22:09

Денис Беспалов , Юрій Гула

Такі люди допомагають літнім подати заявку на вакцинацію

У Сполучених Штатах тим, хто не може самостійно записатися на щеплення, на допомогу приходять так звані "мисливці" за вакцинами.

Реклама

Щоб отримати ін'єкцію, потрібно зареєструватися на спеціальних сайтах в Інтернеті. Процедура непроста, і літні люди часто не можуть цього зробити.

"Я шукав в Інтернеті можливості вакцинуватися десь з півтора місяців. І до речі, я непогано володію комп'ютером. Намагався призначити собі візит, але кожен раз виникали якісь перешкоди ", – розповідає Карл Чіміно, житель Пітсбурга.

Читайте також: Вакцинація пригальмувала: скільки українців вже отримали щеплення від COVID-19

Сайт, логін, інвайт, – говорить Карл – це для нього виявилося занадто складно. Таких, як Карл – мільйони американців. І саме на них полюють, так звані "мисливці" за вакцинами.

Вони за свою роботу грошей не беруть. Втім, американці після вакцинації в знак подяки часто надсилають подарунки.

Реклама

Раніше повідомлялося, що вакцина AstraZeneca готова вийти на ринок США.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США вакцина коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

США ввели нові санкції проти Росії через Навального: Кремль відкликав посла
США ввели нові санкції проти Росії через Навального: Кремль відкликав послаСША
Байден назвав Путіна вбивцею: як відреагували у Росії
Байден назвав Путіна вбивцею: як відреагували у РосіїСША
Скандал навколо AstraZeneca: які країни не зупинили вакцинацію і чому
Скандал навколо AstraZeneca: які країни не зупинили вакцинацію і чомуЄвросоюз
Вакцину Moderna вперше ввели дітям: що відбувається
Вакцину Moderna вперше ввели дітям: що відбуваєтьсяСША
"Рано святкувати": головний інфекціоніст США попередив про нову хвилю COVID-19США
Байден обвалив рубль заявою про Путіна-вбивцю
Байден обвалив рубль заявою про Путіна-вбивцюЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти