У США з'явилася нова професія – "мисливці" за вакцинами (відео)

Такі люди допомагають літнім подати заявку на вакцинацію

У Сполучених Штатах тим, хто не може самостійно записатися на щеплення, на допомогу приходять так звані "мисливці" за вакцинами.

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Щоб отримати ін'єкцію, потрібно зареєструватися на спеціальних сайтах в Інтернеті. Процедура непроста, і літні люди часто не можуть цього зробити.

"Я шукав в Інтернеті можливості вакцинуватися десь з півтора місяців. І до речі, я непогано володію комп'ютером. Намагався призначити собі візит, але кожен раз виникали якісь перешкоди ", – розповідає Карл Чіміно, житель Пітсбурга.

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Сайт, логін, інвайт, – говорить Карл – це для нього виявилося занадто складно. Таких, як Карл – мільйони американців. І саме на них полюють, так звані "мисливці" за вакцинами.

Вони за свою роботу грошей не беруть. Втім, американці після вакцинації в знак подяки часто надсилають подарунки.

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Раніше повідомлялося, що вакцина AstraZeneca готова вийти на ринок США.

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