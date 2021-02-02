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У США під час обшуку застрелили двох агентів ФБР, троє поранені

2 лютого, 21:47

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Вогонь відкрив підозрюваний у справі про дитячу порнографію

У США в місті Санрайз (штат Флорида) при спробі провести обшук в одному з житлових будинків у справі про виготовлення дитячої порнографії загинули два співробітники Федерального бюро розслідувань (ФБР), ще троє поранені.

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Про це з посиланням на відділення ФБР у Майамі повідомляє AFP.

Двоє постраждалих доставлені в найближчу лікарню, їхнім життям нічого не загрожує.

Коли агенти прибули до будинку підозрюваного з ордером на обшук у справі про злочини, пов'язані з насильницькими діями стосовно дітей, той забарикадувався в ньому, а потім відкрив стрілянину.

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Господар будинку, як передбачалося, зберігав відеоматеріали сексуального характеру за участю дітей.

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Правоохоронцям вдалося усунути нападника, проводиться розслідування обставин стрілянини під час обшуку. \

Нагадаємо, минулого тижня в США сталося масове вбивство в Індіанаполісі – щонайменше п'ятеро людей загинули в результаті стрілянини в житловому будинку. Серед загиблих – вагітна жінка.

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США стрільба ФБР Флорида
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