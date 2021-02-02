У США під час обшуку застрелили двох агентів ФБР, троє поранені

У США в місті Санрайз (штат Флорида) при спробі провести обшук в одному з житлових будинків у справі про виготовлення дитячої порнографії загинули два співробітники Федерального бюро розслідувань (ФБР), ще троє поранені.
Про це з посиланням на відділення ФБР у Майамі повідомляє AFP.
Двоє постраждалих доставлені в найближчу лікарню, їхнім життям нічого не загрожує.
Коли агенти прибули до будинку підозрюваного з ордером на обшук у справі про злочини, пов'язані з насильницькими діями стосовно дітей, той забарикадувався в ньому, а потім відкрив стрілянину.
Господар будинку, як передбачалося, зберігав відеоматеріали сексуального характеру за участю дітей.
Правоохоронцям вдалося усунути нападника, проводиться розслідування обставин стрілянини під час обшуку. \
Нагадаємо, минулого тижня в США сталося масове вбивство в Індіанаполісі – щонайменше п'ятеро людей загинули в результаті стрілянини в житловому будинку. Серед загиблих – вагітна жінка.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк