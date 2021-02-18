У США внаслідок стрілянини на автовокзалі поранено 7 людей

У США в середу, 17 лютого, семеро людей отримали вогнепальні поранення біля вокзалу SEPTA у Філадельфії (штат Пенсільванія) внаслідок стрілянини.

Реклама

Про це з посиланням на поліцію повідомляє ABC News.

За даними поліції, пораненим від 17 до 71 року, одна людина перебуває у критичному стані, життю решти нічого не загрожує. Зокрема, 17-річна дівчина отримала вогнепальне поранення в руку, а 71-річний чоловік поранений в живіт і обидві ноги.

Поліція затримала одного підозрюваного, але на місці інциденту виявлено дві одиниці зброї.

Реклама

"Це був дуже нахабний злочин", – заявив комісар поліції Філадельфії Даніель Аутло.

В тренді Вбиває COVID-19: у Франції розробили унікальну маску

Він додав, що стрілка вдалося швидко затримати, оскільки на той момент біля автовокзалу було кілька поліцейських, які перебували там у іншому завданні.

"Стрілків могло бути кілька, але ми досі не знаємо цього. Було знайдено 18 гільз, і ми все ще намагаємося визначити, чи всі вони були з однієї вогнепальної зброї", - розповів комісар.

Поліція також заявила, що зараз працює зі свідками і переглядає записи з камер спостереження.

Нагадаємо, 9 лютого в результаті стрілянини в клініці Allina Health Care в містечку Буффало в американському штаті Мінесота було поранено п’ятеро людей.

Реклама

Ми також повідомляли, що 3 лютого у США 95-річний чоловік влаштував стрілянину у будинку для літніх людей.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама