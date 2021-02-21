У США при стрільбі в магазині зброї загинули три людини (фото)

У Сполучених Штатах чоловік відкрив вогонь у магазині зброї в передмісті Нового Орлеана (штат Луїзіна), застреливши двох людей, проте загинув сам, коли інші відвідувачі та співробітники відкрили вогонь у відповідь.

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Про це повідомляє Fox8.

/ Фото: Reuters

Крім того, при стрільбі в магазині Jefferson Gun Outlet в Метаірі 20 лютого двоє людей були поранені.

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За словами місцевого шерифа, стрілок спочатку застрелив двох людей всередині, а потім кілька інших людей – чи то співробітники магазину, чи то покупці – відкрили вогонь по стрілку всередині і зовні будівлі.

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Оскільки стріляючих було кілька, а жоден із убитих або поранених не був відразу впізнаний, то зараз слідчі намагаються зібрати докупи розрізнені свідчення щодо події.

"Ми намагаємося зібрати все воєдино", – сказав шериф

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Поранені госпіталізовані і їхньому життю нічого не загрожує. .

Нагадаємо, в США в середу, 17 лютого, семеро людей отримали вогнепальні поранення у результаті стрілянини біля вокзалу SEPTA у Філадельфії (штат Пенсильванія).

Ми також писали, що в Канаді стартувала програма щодо масштабного викупу зброї у населення – рішення було ухвалене в рамках ініціативи щодо посилення канадського збройового закону.

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