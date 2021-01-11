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Погана новина для Трампа: у демократів вистачає голосів для резолюції про імпічмент

11 січня, 19:59

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Палата представників може запросто закликати Майка Пенса відсторонити президента

Підготовлена членами Демократичної партії США резолюція про імпічмент президента Дональда Трампаотримає підтримку як мінімум 218 членів Палати представників, і це лише серед демократів.

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Отже, документ буде прийнятий нижньою палатою Конгресу США, повідомляє Politico.

Голоси прихильників зібрала спікерка палати Ненсі Пелосі, яка протягом всієї каденції Трампа була одним із найзатятіших його критиків.

Резолюція адресована віцепрезиденту Майку Пенсу – у ній звучить заклик протягом 24 годин застосувати 25-ту поправку до Конституції про відсторонення президента, визнавши його недієздатним. В такому разі влада переходить до віцепрезидента, тобто самого Пенса.

Ідея про одноголосне схвалення документа, висунута демократами, була заблокована однопартійцями Трампа, республіканцями. Тому проєкт резолюції буде внесений на голосування 12 січня.

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Варто зазначити, якщо Пенс відмовиться оголошувати Трампа недієздатним, то Палата представників зможе самостійно ініціювати процедуру імпічменту, звинувативши президента в закликах до заколоту, що вилилося в спробу штурму Капітолія і загибель п'ятьох осіб 6 січня.

Однак чи зможе Сенат підтримати цю ініціативу – питання відкрите, оскільки торік, коли Трампа вже намагалися відправити у відставку, верхня палата, яку контролювали республіканці, проголосувала проти недовіри голові держави.

Демократам просто не вистачило голосів, а єдиним сенатором-республіканцем, який віддав голос за імпічмент, був Мітт Ромні.

Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампа

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США імпічмент Конгрес США імпічмент Трампа
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