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У США розстріляли школу: шестеро поранених

12 квітня, 23:36

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

В американському місті Ноксвілл відкрили вогонь в середній школі – серед поранених опинився охоронець

У школі американського міста Ноксвілл в штаті Теннесі, сталася стрілянина, в результаті якої кілька осіб отримали поранення, зокрема поліцейський.

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Про це повідомили в Twitter міської поліції.

Інцидент стався вдень 12 квітня (за місцевим часом) в середній школі Остін-Іст. Про стан потерпілих інформації немає.

Фото: twitter.com/knoxville_pd

Фото: twitter.com/knoxville_pd

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Місцеві ЗМІ пишуть про затримання одного підозрюваного, але офіційно цю інформацію поки що не підтвердили.

Також повідомляється про те, що ситуація більше не є "активної" – тобто, зловмисника було нейтралізовано, а потерпілий поліцейський працював консультантом з безпеки при школі.

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Під'їзди до навчального закладу і деякі прилеглі вулиці перекриті. Саму школу наразі зачинено.

На шкільному стадіоні організовано місце зустрічі батьків з евакуйованими дітьми. Зараз усіх учнів, непричетних до того, що трапилося, вже відпустили до рідних, повідомив директор управління школами в окрузі Нокс Боб Томас.

"Ми збираємо інформацію про цю трагедію і найближчим часов надамо додаткову інформацію", – запевнив він.

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Йде розслідування інциденту.

Нагадаємо, що минулого місяця аналогічний інцидент стався в місті Пайн-Блафф в Арканзасі. В результаті стрілянини було важко поранено 15-річного учня.

Також в березні в Атланті сталися напади на три спа-салону, в результаті яких вісім осіб загинули та одну було поранено.

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США школа школярі стрільба розстріл Теннессі
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