У США розстріляли школу: шестеро поранених

У школі американського міста Ноксвілл в штаті Теннесі, сталася стрілянина, в результаті якої кілька осіб отримали поранення, зокрема поліцейський.
Про це повідомили в Twitter міської поліції.
Інцидент стався вдень 12 квітня (за місцевим часом) в середній школі Остін-Іст. Про стан потерпілих інформації немає.
Фото: twitter.com/knoxville_pd
Місцеві ЗМІ пишуть про затримання одного підозрюваного, але офіційно цю інформацію поки що не підтвердили.
Також повідомляється про те, що ситуація більше не є "активної" – тобто, зловмисника було нейтралізовано, а потерпілий поліцейський працював консультантом з безпеки при школі.
Під'їзди до навчального закладу і деякі прилеглі вулиці перекриті. Саму школу наразі зачинено.
На шкільному стадіоні організовано місце зустрічі батьків з евакуйованими дітьми. Зараз усіх учнів, непричетних до того, що трапилося, вже відпустили до рідних, повідомив директор управління школами в окрузі Нокс Боб Томас.
"Ми збираємо інформацію про цю трагедію і найближчим часов надамо додаткову інформацію", – запевнив він.
Йде розслідування інциденту.
Нагадаємо, що минулого місяця аналогічний інцидент стався в місті Пайн-Блафф в Арканзасі. В результаті стрілянини було важко поранено 15-річного учня.
Також в березні в Атланті сталися напади на три спа-салону, в результаті яких вісім осіб загинули та одну було поранено.
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