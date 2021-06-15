У США розстріляли завод: моторошні подробиці бійні

Працівник одного з найбільших виробників пожежних гідрантів у світі відкрив вогонь по колегах і тепер на втіках, його розшукують

На місці стрілянини в Альбертвілі - велика поліцейська присутність. Фото: twitter.com/SamsonReports

В американському штаті Алабама невідомий відкрив вогонь на підприємстві з виробництва пожежних гідрантів, внаслідок чого загинули не менше ніж дві особи.

Реклама

Про це повідомляє Newsweek.

Атака сталася близько 2:30 15 червня (за місцевим часом) на заводі Mueller Co в місті Альбервіль, на якому працюють близько 500 осіб. Двоє з них загинули, ще двоє були поранені – їх госпіталізували.

Припускають, що стрілець був одним з працівників заводу, який, розстрілявши своїх колег, втік з місця злочину.

Наразі зловмисник на втіках. Шериф Джеймі Сміт підтвердив, що поліція працює над встановленням його особи і місцеперебування.

Реклама

Мотиви злочину ще невідомі.

Нагадаємо, кілька тижнів тому в Каліфорнії невідомий чоловік відкрив вогонь у центрі керування громадським транспортом, не менш як вісім осіб загинули.

Крім того, у травні в штаті Колорадо один з учасників вечірки відкрив стрілянину, внаслідок чого шестеро осіб померли на місці.

Про що ще говорять 15 червня Україна і світ, дивіться у відеосюжеті: