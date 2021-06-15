У США розстріляли завод: моторошні подробиці бійні

На місці стрілянини в Альбертвілі - велика поліцейська присутність. Фото: twitter.com/SamsonReports
В американському штаті Алабама невідомий відкрив вогонь на підприємстві з виробництва пожежних гідрантів, внаслідок чого загинули не менше ніж дві особи.
Про це повідомляє Newsweek.
Атака сталася близько 2:30 15 червня (за місцевим часом) на заводі Mueller Co в місті Альбервіль, на якому працюють близько 500 осіб. Двоє з них загинули, ще двоє були поранені – їх госпіталізували.
Припускають, що стрілець був одним з працівників заводу, який, розстрілявши своїх колег, втік з місця злочину.
Наразі зловмисник на втіках. Шериф Джеймі Сміт підтвердив, що поліція працює над встановленням його особи і місцеперебування.
Мотиви злочину ще невідомі.
Нагадаємо, кілька тижнів тому в Каліфорнії невідомий чоловік відкрив вогонь у центрі керування громадським транспортом, не менш як вісім осіб загинули.
Крім того, у травні в штаті Колорадо один з учасників вечірки відкрив стрілянину, внаслідок чого шестеро осіб померли на місці.
Про що ще говорять 15 червня Україна і світ, дивіться у відеосюжеті: