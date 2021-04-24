У США дозволили відновити вакцинацію препаратом Johnson & Johnson

У США дозволили застосування вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson серед людей у віці 18 років і старше.
За відновлення вакцинації проголосували експерти федеральних Центрів з контролю і профілактиці захворювань (ЦКПЗ) США, передає USA Today.
За відповідне рішення проголосували 10 членів експертної ради, проти висловилися чотири експерти, а один утримався.
Експерти вважають, що переваг вакцини більше, ніж ризиків можливих побічних ефектів. Однак вони рекомендували попереджати про можливу небезпеку людей з груп ризику.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Єврокомісія в 2022 році не продовжуватиме контракти на поставку вакцини AstraZeneca і Johnson & Johnson.
Чому країни почали масово відмовлятися від американської вакцини J & J – читайте в матеріалі "Сьогодні".
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк