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У США дозволили відновити вакцинацію препаратом Johnson & Johnson

24 квітня, 02:21

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Експерти вважають, що переваг вакцини більше, ніж ризиків можливих побічних ефектів

У США дозволили застосування вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson серед людей у віці 18 років і старше.

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За відновлення вакцинації проголосували експерти федеральних Центрів з контролю і профілактиці захворювань (ЦКПЗ) США, передає USA Today.

За відповідне рішення проголосували 10 членів експертної ради, проти висловилися чотири експерти, а один утримався.

Експерти вважають, що переваг вакцини більше, ніж ризиків можливих побічних ефектів. Однак вони рекомендували попереджати про можливу небезпеку людей з груп ризику.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Єврокомісія в 2022 році не продовжуватиме контракти на поставку вакцини AstraZeneca і Johnson & Johnson.

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Чому країни почали масово відмовлятися від американської вакцини J & J – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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США вакцина коронавірус Johnson & Johnson
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