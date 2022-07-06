У США сенаторка станцювала відвертий тверк і потрапила у всі новини (відео)

В американському штаті Род-Айленд вибухнув скандал. Членкиня сенату штату від Демократичної партії Тіара Мак станцювала відвертий тверк, закликаючи голосувати за неї.
Вона опублікувала відео, на якому в бікіні встає на голову і танцює на піску, після чого закликає підтримати її на виборах.
Вірусне відео з Тіарою Мак потрапило в американські випуски новин і спричинило дискусії, чи мають право політики поводитися таким чином.
Опоненти Тіари Мак із Республіканської партії засудили її поведінку.
"Коли сенатор Тіара Мак не просуває законопроєкти про сексуальне задоволення в школах або відмову від посвідчень особи виборців на виборах, вона витрачає свій час на те, щоб тверком умовити виборців переобрати її. Род-Айленд заслуговує на краще", – заявили республіканці.
Республіканці також зловтішаються, демонструючи "обличчя демократів Род-Айленда".
Зазначимо, що вибори у США відбудуться у листопаді 2022 року.