У США сенаторка станцювала відвертий тверк і потрапила у всі новини (відео)

Відео з сенаторкою стало вірусним

Відео з Тіарою Мак потрапило у випуски новин / Фото: Колаж: Сьогодні

В американському штаті Род-Айленд вибухнув скандал. Членкиня сенату штату від Демократичної партії Тіара Мак станцювала відвертий тверк, закликаючи голосувати за неї.

Вона опублікувала відео, на якому в бікіні встає на голову і танцює на піску, після чого закликає підтримати її на виборах.

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Вірусне відео з Тіарою Мак потрапило в американські випуски новин і спричинило дискусії, чи мають право політики поводитися таким чином.

Опоненти Тіари Мак із Республіканської партії засудили її поведінку.

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"Коли сенатор Тіара Мак не просуває законопроєкти про сексуальне задоволення в школах або відмову від посвідчень особи виборців на виборах, вона витрачає свій час на те, щоб тверком умовити виборців переобрати її. Род-Айленд заслуговує на краще", – заявили республіканці.

Республіканці також зловтішаються, демонструючи "обличчя демократів Род-Айленда".

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Зазначимо, що вибори у США відбудуться у листопаді 2022 року.