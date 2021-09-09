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У США створили нову вакцину – рятує і від грипу, і від коронавірусу

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
9 вересня, 15:08
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Братимуть участь в дослідженні вакцини 640 осіб
У США створили комбіновану вакцину від коронавірусу і грипу. Колаж: "Сьогодні"
У США створили комбіновану вакцину від коронавірусу і грипу. Колаж: "Сьогодні"

Американська компанія Novavax заявила про завершення основного етапу роботи над своєю новою комбінованою вакциною. Ця вакцина захищатиме від коронавірусу і від грипу.

Про це повідомляє Reuters.

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Дослідження вакцини проводитимуть в Австралії. Братимуть участь в дослідженні 640 осіб віком від 50 до 70 років, які вже хворіли на COVID-19 або вакцинувалися проти нього.

Учасники дослідження отримають комбінацію вакцин NVX-CoV2373 від COVID-19 і NanoFlu проти грипу.

"Комбінація цих двох вакцин може забезпечити високий рівень захисту від коронавірусу і грипу за допомогою єдиної схеми", – сказав менеджер з досліджень і розробок Novavax Грегорі Гленн.

Pfizer може створити вакцину від нового штаму

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Компанія Pfizer може створити вакцину від нового штаму коронавірусу протягом трьох місяців після його виявлення. Вчені виробника постійно вивчають ефективність препаратів проти нових варіантів інфекції, заявив гендиректор компанії Альберт Бурла.

"Кожен раз, як черговий варіант (коронавірусу) з'являється в світі, наші вчені вивчають, чи може цей варіант минути захист нашої вакцини. На цей момент ми не виявили жодного такого (штаму). Але ми вважаємо, що, ймовірно, одного разу такий з'явиться", – заявив Бурла.

Він уточнив, що на сьогодні компанія не виявила жодного штаму, який здатний обійти захист нинішньої вакцини Pfizer

ВООЗ закликала не проводити ревакцинацію від COVID-19

Голова Всесвітньої організація охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус, який спрогнозував нову хвилю коронавірусу, вчергове настійно закликав багаті країни з великими запасами вакцини проти COVID-19 відмовитися від повторних щеплень до кінця року.

"Я не мовчатиму, коли компанії та країни, які контролюють глобальні поставки вакцин, думають, що бідняки світу повинні задовольнятися залишками вакцин", – підкреслив Гебреїсус.

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За його словами, він був вражений після того, як Міжнародна федерація асоціацій фармацевтичних виробників заявила, що у багатих країн тепер досить доз, щоб робити як ревакцинацію, так і вакцинацію в країнах з дефіцитом.

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