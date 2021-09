У США створили нову вакцину – рятує і від грипу, і від коронавірусу

Американська компанія Novavax заявила про завершення основного етапу роботи над своєю новою комбінованою вакциною. Ця вакцина захищатиме від коронавірусу і від грипу.

Про це повідомляє Reuters.

Дослідження вакцини проводитимуть в Австралії. Братимуть участь в дослідженні 640 осіб віком від 50 до 70 років, які вже хворіли на COVID-19 або вакцинувалися проти нього.

The Phase 1/2 trial will enroll 640 healthy adults, 50-70 years of age, inclusive, at up to 12 sites in #Australia .