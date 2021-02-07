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У США помер колишній голова Держдепу

7 лютого, 21:20

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Джордж Шульц у грудні відсвяткував 100-річчя

У Сполучених Штатах у Стенфорді на 101-му році життя помер Джордж Шульц, який був 60-м державним секретарем США та працював з трьома американськими президентами.

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Про це повідомив Гуверівський інститут при Стенфордському університеті, де Шульц мав статус заслуженого члена.

"Джордж П. Шульц, який працював з трьома президентами США ,помер 6 лютого у віці 100 років", – йдеться в повідомленні.

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В інституті зазначили, що Шульц був одним із найвпливовіших політиків усіх часів і разом із президентом США Рональдом Рейганом змінив хід історії і поклав кінець холодній війні.

У грудні минулого року Шульцу виповнилося 100 років.

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Нагадаємо, 23 січня на 88-му році життя помер відомий американський телеведучий Ларрі Кінг, якого раніше госпіталізували з COVID-19.

Ми також повідомляли, що в Парижі наприкінці грудня 2020 року помер знаменитий французький модельєр П'єр Карден, йому було 98 років.

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США смерть помер держсекретар Шульц Держдепартамент США
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