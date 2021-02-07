У США помер колишній голова Держдепу

У Сполучених Штатах у Стенфорді на 101-му році життя помер Джордж Шульц, який був 60-м державним секретарем США та працював з трьома американськими президентами.
Про це повідомив Гуверівський інститут при Стенфордському університеті, де Шульц мав статус заслуженого члена.
"Джордж П. Шульц, який працював з трьома президентами США ,помер 6 лютого у віці 100 років", – йдеться в повідомленні.
В інституті зазначили, що Шульц був одним із найвпливовіших політиків усіх часів і разом із президентом США Рональдом Рейганом змінив хід історії і поклав кінець холодній війні.
У грудні минулого року Шульцу виповнилося 100 років.
Нагадаємо, 23 січня на 88-му році життя помер відомий американський телеведучий Ларрі Кінг, якого раніше госпіталізували з COVID-19.
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