У США помер один з найвідоміших реперів 90-х

Американський репер Ерл Сіммонс, відомий під псевдонімом DMX, помер у віці 50 років.

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Про це повідомляє Pitchfork в п'ятницю, 9 квітня з посиланням на родичів покійного.

Артист помер в лікарні Уайт-Плейнс, в якій він перебував протягом останніх днів, підключений до апаратів життєзабезпечення. Причиною смерті виконавця стало важке передозування наркотиків.

2 квітня стало відомо про госпіталізацію DMX. Він втратив свідомість вдома через передозування сильнодіючими наркотичними речовинами, яке викликало серцевий напад.

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Зазначимо, DMX входить до п'ятірки найуспішніших хіп-хоп-виконавців в Сполучених Шатах. Загальний тираж його записів перевищує 23 мільйони копій, перші п'ять альбомів репера займали перше місце в чарті Billboard 200.

Раніше ми повідомляли, що в США в аеропорту раптово помер відомий репер Juice Wrld.

Також нагадаємо, в Лос-Анджелесі застрелили відомого репера Nipsey Hussle, номінованого на "Греммі".

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