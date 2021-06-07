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У США помер найстаріший шимпанзе в світі

7 червня, 17:17

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Одним з факторів смерті Коббі став його похилий вік – примату виповнилося 63 роки

Коббі прожив 63 роки - це вдвічі більше, ніж живуть його родичі на волі. Фото: facebook.com/sanfranzoo

Коббі прожив 63 роки - це вдвічі більше, ніж живуть його родичі на волі. Фото: facebook.com/sanfranzoo

В американському Сан-Франциско помер Коббі – 63-річний шимпанзе, який вважався найстарішим в США і, можливо, в світі.

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Про це повідомили в зоопарку San Francisco Zoo & Gardens, де жив примат-довгожитель.

Коббі народився в неволі. В San Francisco Zoo & Gardens він оселився в 60-их роках минулого століття, а останні 42 роки жив разом з самками Мінні і Меггі. Він був ватажком своєї групи з семи шимпанзе.

"Протягом багатьох років Коббі любив відпочивати на різних платформах, ласуючи улюбленою їжею або забравшись на висоту і спілкуючись зі своїми наглядачами", – додали в установі.

У зоопарку стверджують, що причину смерті шимпанзе поки що встановити не вдалося, проте зазначили, що недавно примат захворів.

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Також не виключається, що одним з факторів став його похилий вік – в природі шимпанзе як правило живуть не довше 33 років, а під наглядом людини вони можуть прожити до 60 років.

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Загалом в дикій природі залишилося від 100 до 200 тисяч шимпанзе, а Міжнародний союз охорони природи відносить їх до видів, що знаходяться під загрозою зникнення. Вони вважаються одними з найвразливіших приматів Африки.

Нагадаємо, раніше мережу зворушила реакція 39-річної горили з іншого американського зоопарку на новонародженого людського малюка.

Також ми повідомляли, як виживали зоопарки та як розважали їх постояльців під час коронавірусної пандемії.

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Про що ще 7 червня говорили в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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