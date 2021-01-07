У США утверджують результати виборів президента – останні новини (фото, відео)

На виборах може перемогти Джо Байден

У США проходить спільна сесія Сенату і Палати представників Конгресу США, на якій будуть затверджені результати голосування й офіційно оголошене ім'я наступного президента. Станом на 6:45 четверга, 7 січня (за київським часом), в Конгресі поновили роботу (вашингтонський час – 23:45 середи, 6 січня).

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Сайт "Сьогодні" відстежує хронологію подій.

6:50 Під час стрілянини в Капітолії загинула ветеранка ВПС США Ешлі Беббітт.

6:05 Мер округу Колумбія продовжив надзвичайний стан на 15 днів у відповідь на заворушення в Капітолії.

5:19 Сенат відхилив заперечення проти голосування на виборах в Аризоні.

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4:55 Сенатор-республіканець Мітт Ромні засудив напад на Капітолій і попросив своїх колег підтримати демократа Джо Байдена.

4:30 Демократи із судового комітету Палати представників закликали Пенса застосувати 25-ту поправку й усунути Трампа з посади.

4:15 Кілька помічників президента Трампа, зокрема радник з національної безпеки Роберт О'Браєн, розглядають можливість подання у відставку.

3:54 Сенатор Келлі Леффлер передумала заперечувати результати виборів у Джорджії після того, як сталися заворушення.

3:46 За запитом Національної гвардії США губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо шле 1000 членів Національної гвардії Нью-Йорка до Вашингтона, округ Колумбія.

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3:28 Віцепрезидент Майк Пенс відновив засідання, щоб підтвердити перемогу Джо Байдена після жорстоких заворушень у Капітолії США.

3:10 Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засмучений через штурм будівлі Конгресу США протестувальниками і насильство у Вашингтоні.

2:50 Колишній міністр оборони заявив, що штурм Капітолія США "спровокував Трамп".

2:38 У США губернатор-республіканець заявив про необхідність відставки Трампа.

1:53 Нинішній помічник Трампа в Білому домі розповів, що багато хто з його колег працював віддалено перед очікуваними протестами і покладає вину за них на президента Трампа.

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1:30 Після введення комендантської години натовпи біля Капітолія меншають.

00:50 20 протестувальників, які штурмували Капітолій, затримані поліцією.

00:20 Протестувальники, яких поліція відтіснила від сходів Капітолія, розбивають камери журналістів Associated Press.

00:15 Спецназ закінчив зачищати Капітолій, демонстрантів виводять з будівлі.

00:10 Поранена в шию під час штурму Капітолія Роберта Паулсен померла.

00:07 Штурм Капітолія був організований і координований у соцмережах. Зокрема, у повідомленнях обговорювали безпечний маршрут до Капітолія вулицями, які не патрулювала поліція.

23:50 Керівництво Twitter обмежило можливість ставити лайки на допис Дональда Трампа з відеозверненням, присвяченим протестам у Вашингтоні.

23:48 Демократи звернулися до Майка Пенса з проханням відсторонити Трампа від влади згідно з 25-ю поправкою до Конституції США.

23:41 Незважаючи на те, що в будівлю Капітолія вже увійшов спецназ, протестувальники планують залишатися всередині всю ніч.

23:27 Twitter заблокував можливість лайків, коментарів або ретвітів звернення Трампа через "ризик насильства".

23:12 Байден закликав Трампа негайно виступити по телебаченню і зажадати припинити облогу Капітолія. За його словами, те, що відбувається, має негайно припинитися.

22:49 До Капітолія направили додаткові підрозділи поліції.

22:46 Сенаторів, які не встигли покинути будівлю Капітолія, евакуюють у спеціальних протигазах від сльозогінного газу.

22:44 Трамп розпорядився відправити військовослужбовців Національної гвардії США до захопленої будівлі Капітолія.

22:42 У Вашингтон направляються 200 солдатів Нацгвардії Вірджинії.

22:37 У Канзасі прихильники Дональда Трампа прийшли до місцевого Капітолія і вже потрапили всередину.

22:34 У США, де зараз проходять протести, у будівлі Капітолія охорона вистрілила в дівчину. Це друга жертва протестів.

22:26 У Вашингтоні через протести, на які вийшли прихильники Трампа, ввели комендантську годину.

22:23 У США, де прихильники Трампа захопили будівлю Капітолія, є перші жертви. Загинув один з протестувальників.

22:08 Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі втекла з робочого кабінету, залишивши розблокованою робочу пошту.

21:58 Протестувальники ввірвалися до залу засідань Сенату США.

21:50 Сенатори, що залишилися в залі засідань, розгублено чекають, коли натовп виламає двері й вдереться всередину.

21:49 Трамп закликав своїх прихильників підтримувати поліцейських, які охороняють Капітолій, і поводитися мирно.

21:38 Поліція безуспішно намагається стримувати радикалів з руху Proud Boys, які просуваються вглиб будівлі Капітолія.

21:28 Прихильники Трампа прорвалися в будівлю Капітолія.

21:24 Вигляд з вікна будівлі поруч з Капітолієм і кадри з коптера допомагають оцінити масштаб маршу прихильників Трампа. Сенату навіть довелося перервати дебати щодо підсумків виборів.

21:13 Зіткнення трампістів з поліцейськими під стінами Капітолія нагадують найгарячіші дні Євромайдану. На цей момент поранений один коп.

20:52 Прихильники Трампа пішли на штурм барикад, встановлених навколо Капітолія. На цей момент відомо, що з бібліотеки Конгресу евакуйовані всі відвідувачі.

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