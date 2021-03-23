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У США в результаті стрілянини в продуктовому магазині загинули 10 людей (фото)

23 березня, 05:50

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Невідомий також розстріляв поліцейських

У Сполучених Штатах чоловік відкрив стрілянину в продуктовому магазині міста Боулдер (штат Колорадо), а потім розстріляв поліцейських, що прибули на виклик. Загинули 10 людей, у тому числі поліцейський, ще двох правоохоронців поранено.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal.

/ Фото: Reuters

Невідомий імовірно спочатку відкрив стрілянину на парковці, а потім продовжив стріляти в магазині King Sooper – тіло одного з убитих було знайдене на стоянці.

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/ Фото: Reuters

Також на стоянці виявлено автомобіль з чохлом для гвинтівки, який може належати нападнику.

У поліції повідомили, що один із нападників затриманий після поранення поліцією, там підозрюють, що у нього був спільник.

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/ Фото: Reuters

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Нагадаємо, минулого тижня в Сполучених Штатах при нападі на три спа-салони в Атланті загинули восьмеро людей і одну поранено

Ми також писали, що в США в місті Пайн-Блафф (штат Арканзас) 1 березня, сталася стрілянина в школі, у результаті якої був важко поранений 15-річний учень.

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США стрільба Колорадо
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