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У США в будівлі Капітолію охорона вистрілила в дівчину (відео)

6 січня, 22:34

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Ім'я дівчини не повідомляється

У США, де зараз проходять протести, в будівлі Капітолію охорона вистрілила в дівчину. Це друга жертва протестів.

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Про це повідомляє CNN.

Крім неї в лікарню з пораненнями були доставлені ще кілька осіб, в тому числі поліцейський. Також загинув один з протестувальників.

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Раніше обраний президент Сполучених Штатів Джозеф Байден закликав чинного главу держави Дональда Трампа негайно зажадати закінчення "облоги" Капітолію у Вашингтоні.

Також ми писали про те, що демократи звернулися до віце-президенту США Майклу пенсії з проханням застосувати 25-ту поправку в Конституції і відсторонити чинного президента Дональда Трампа від влади.

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