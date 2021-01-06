У США в будівлі Капітолію охорона вистрілила в дівчину (відео)

У США, де зараз проходять протести, в будівлі Капітолію охорона вистрілила в дівчину. Це друга жертва протестів.

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Про це повідомляє CNN.

Крім неї в лікарню з пораненнями були доставлені ще кілька осіб, в тому числі поліцейський. Також загинув один з протестувальників.

Раніше обраний президент Сполучених Штатів Джозеф Байден закликав чинного главу держави Дональда Трампа негайно зажадати закінчення "облоги" Капітолію у Вашингтоні.

Також ми писали про те, що демократи звернулися до віце-президенту США Майклу пенсії з проханням застосувати 25-ту поправку в Конституції і відсторонити чинного президента Дональда Трампа від влади.

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