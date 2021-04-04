У США вакцинували понад 100 млн людей, але очікують четверту хвилю COVID-19

У Сполучених Штатах станом на 3 квітня 100 мільйонів жителів отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19, але незважаючи на це, кількість випадків зараження в деяких регіонах продовжує зростати, що може призвести до четвертої хвилі захворюваності.
Про це повідомляє "Голос Америки".
Як зазначає видання, США стали першою країною у світі, що досягла такого успіху в вакцинації.
Однак під час брифінгу робочої групи з коронавірус у Білому домі голова Центрів США з контролю і профілактики захворювань (CDC) лікар Рошель Валенські попередила про небезпеку того, що занадто багато американців перестають дотримуватися обмеженнь, пов'язаних із COVID-19.
Президент США Джо Байден своєю чергою припустив, що, якщо ця тенденція триватиме, у США може статися четвертий сплеск заражень коронавірусом.
Зазначимо, раніше цього тижня президент Джо Байден заявив, що у зв'язку зі зростанням темпів вакцинації до 19 квітня правом на вакцину будуть володіти не менш як 90% дорослих американців.
Ми також повідомляли, що Центри контролю і профілактики захворювань США опублікували умови, за яких можна здійснювати поїздки за кордон.
Нагадаємо, в Ізраїлі почали зачиняти відділення лікарень, призначені для пацієнтів з коронавірусом завдяки успішній кампанії вакцинації.
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