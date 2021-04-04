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У США вакцинували понад 100 млн людей, але очікують четверту хвилю COVID-19

4 квітня, 06:49

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Багато американців перестали дотримуватися обмежень

У Сполучених Штатах станом на 3 квітня 100 мільйонів жителів отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19, але незважаючи на це, кількість випадків зараження в деяких регіонах продовжує зростати, що може призвести до четвертої хвилі захворюваності.

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Про це повідомляє "Голос Америки".

Як зазначає видання, США стали першою країною у світі, що досягла такого успіху в вакцинації.

Однак під час брифінгу робочої групи з коронавірус у Білому домі голова Центрів США з контролю і профілактики захворювань (CDC) лікар Рошель Валенські попередила про небезпеку того, що занадто багато американців перестають дотримуватися обмеженнь, пов'язаних із COVID-19.

Президент США Джо Байден своєю чергою припустив, що, якщо ця тенденція триватиме, у США може статися четвертий сплеск заражень коронавірусом.

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Зазначимо, раніше цього тижня президент Джо Байден заявив, що у зв'язку зі зростанням темпів вакцинації до 19 квітня правом на вакцину будуть володіти не менш як 90% дорослих американців.

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Ми також повідомляли, що Центри контролю і профілактики захворювань США опублікували умови, за яких можна здійснювати поїздки за кордон.

Нагадаємо, в Ізраїлі почали зачиняти відділення лікарень, призначені для пацієнтів з коронавірусом завдяки успішній кампанії вакцинації.

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч у новому випуску ютуб-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці:

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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