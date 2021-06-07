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У США під час святкування випускного загинули три людини

7 червня, 12:38

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

До ресторану, в якому святкували випускний, під'їхали два автомобілі, з одного почали стріляти

У ніч на неділю у Флориді (США) під час святкування випускного три людини загинули, ще шестеро поранені.

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Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

До ресторану, в якому святкували випускний, під'їхали два автомобілі. З одного з них відкрили вогонь по людях, які виходили із закладу: застрелили жінку. Ця машина зникла з місця події. Інша в цей час врізалася в будинок.

Всередині знайшли тіла двох чоловіків і вогнепальну зброю. Зараз поліція встановлює, чи були вони причетні до стрілянини. Поранених шпиталізували, вони в стабільному стані. Пошуки підозрюваних тривають.

"Ми знову бачимо, наскільки масштабна проблема насильства і володіння зброєю. Кожні вихідні відбувається те ж саме. Давно вже слід припинити насильство, а це можливо тільки спільними зусиллями", – розповів шериф поліції Маямі Альфредо Фредді Рамірес.

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Напередодні в Сполучених Штатах в Хайаліа (штат Флорида) біля нічного клубу сталася стрілянина – в результаті загинули дві людини, понад 20 отримали поранення.

Раніше в Сполучених Штатах сталася стрілянина, загинули п'ятеро осіб, двоє з яких – працівники правоохоронних органів.

Також повідомлялося, що в США в місті Браян сталася стрілянина. В результаті інциденту травми отримали шестеро осіб, деякі з них у важкому стані.

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