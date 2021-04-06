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У США військовий санітар влаштував стрілянину: троє загинули (фото, відео)

6 квітня, 22:30

Денис Беспалов Денис Беспалов

Чоловік смертельно поранив двох людей в місті, а після відправився на військову базу

У Сполучених Штатах в місті Фредерік (штат) Меріленд сталася стрілянина в результаті якої загинули три людини, включаючи стрілка.

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Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, у вівторок вранці чоловік вистрілив і смертельно поранив двох людей в місті, а після відправився на військову базу "Форт Детрік", де і був застрелений.

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У ВМС США заявили, що підозрюваний був санітаром військово-морського госпіталю, а офіційні особи повідомили, що "Форт Детрік" був місцем постійної дислокації підозрюваного.

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Як повідомив журналістам начальник поліції Фредеріка Джейсон Ленд, 38-річний бойовик проник в парк на північному сході міста і відкрив вогонь всередині або поряд з ним, поранивши двох чоловіків.

У поліції не знаю, чому чому злочинець відкрив вогонь по людях, а після відправився в "Форт Детрік".

Раніше повідомлялося, що в Техасі знайшли застреленими шість членів однієї сім'ї.

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США стрільба військова база
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