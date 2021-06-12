У США викинуть 60 млн доз вакцини від Johnson & Johnson. Що сталося?

У Балтіморі на заводі в неї додали ключовий інгредієнт, який використовують для виробництва іншої вакцини від коронавірусу

Фото: Johnson & Johnson/Handout via REUTERS

У США прийняли рішення викинути мінімум 60 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson, які виробили на заводі Emergent BioSolutions в Балтіморі. Причиною стало її забруднення ключовим інгредієнтом, який використовують для виробництва AstraZeneca.

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Про це повідомляє The New York Times.

Що сталося?

На заводі виробляли понад 100 мільйонів доз Johnson & Johnson і не менше 70 мільйонів доз AstraZeneca. Але після змішування вакцин, федеральна влада призупинили виробництво. А пізніше прийняла рішення, що на ньому буде вироблятись американська Johnson & Johnson, адже одна однодозна і прискорить вакцинацію населення.

Тепер же уряд має достатні запаси вакцин від Pfizer-BioNTech і Moderna, двох інших уповноважених на федеральному рівні розробників вакцин, і він більше не має потреби в поставках Johnson & Johnson.

У той же час, втрата 60 мільйонів доз Johnson & Johnson вже порушила плани адміністрації президента США Джо Байдена з розповсюдження вакцин в інших країнах. Адже влада розраховувала на спільне використання доз як Johnson & Johnson, так і AstraZeneca.

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Що буде далі?

Влада вже прийняли рішення викинути 60 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу, через можливе змішування інгредієнтів.

У той же час, управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів планує дозволити поширення в Сполучених Штатах або відправку в інші країни близько 10 мільйонів доз з цього заводу. Але вони попередять регулюючі органи про те, що не можуть гарантувати, що Emergent BioSolutions, слідувала належній виробничій практиці.

Ще 170 мільйон доз вакцини з цього заводу залишилися в підвішеному стані. Відносно них ухвалять рішення пізніше. Завод закрили на два місяці. Чи відкриють його поки що невідомо.

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Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

Відзначимо, що за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, для викорінення епідемії в усьому світі необхідно 11 мільярдів доз.

Для порівняння, Україна з початку вакцинації отримала майже 4,1 млн доз вакцини. А викинутою Johnson & Johnson можна було б зробити щеплення всім українцям і навіть ще поділитися з іншими країнами.

З початку вакцинації Україна отримала:

CoviShield – 500 тисяч доз;

AstraZeneca (Південна Корея) – 367 200 доз;

AstraZeneca (Італія) – 705 600 доз;

CoronaVac – 1,7 мільйона доз;

Pfizer – 707 850 доз в рамках COVAX і 117 тисяч в рамках прямого контракту.

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Крім того, в Україні з початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 430 992 людини, з них отримали 1 дозу – 1 430 990 людина, повністю імунізовані і отримали 2 дози – 230 420 людей. Всього проведено 1 661 410 щеплень.

Раніше ми повідомляли, що Європейський Союз вирішив не купувати 100 млн доз COVID-вакцини від Johnson & Johnson на тлі зниження довіри до препарату Janssen.

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