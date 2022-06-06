У США з'ясували, кому РФ пропонує купити крадене зерно України

США працюють над запобіганням продажу краденого зерна

Росія продає пшеницю з України Африці. Фото: колаж "Сьогодні"

Кремль намагається отримати прибуток, продаючи крадену в Україні пшеницю постраждалим від посухи країнам Африки. Йдеться про країни у північній та східній частинах Африки. А також у Пакистані, Бангладеші, Шрі-Ланці і Туреччині.

Про це повідомляє The New York Times.

Реклама

Деталі

У середині травня США розіслали попередження 14 країнам, в основному в Африці, про те, що російські вантажні судна залишають порти поблизу України з "вкраденим українським зерном".

Чиновники США підтвердили, що йдеться про країни у північній та східній частинах Африки, а також у Пакистані, Бангладеші, Шрі-Ланці та Туреччині.

"Сполучені Штати працюють з іншими країнами, щоб запобігти продажу зерна, яке, ймовірно, було вкрадено з України", – заявив представник Держдепартаменту.

Директор Міжнародного інституту стратегічних досліджень HORN Хасан Ханнендже вважає, що, зіткнувшись з нагальною потребою, багато африканських країн навряд чи будуть коливатися, перш ніж купувати поставлене Росією зерно, незалежно від того, звідки воно надходить.

Реклама

"Це не дилема. Африканцям все одно, звідки вони беруть їжу, і якщо хтось збирається моралізувати з цього приводу, вони помиляються. Потреба в їжі настільки гостра, що їм не потрібно це обговорювати", – сказав Ханнендже.

На думку аналітика, на більшій частині Африки будь-який тиск Заходу щодо зерна, що поставляється з Росії, може мати неприємні наслідки, якщо тільки Захід не запропонує шляхи заповнення нестачі пшениці.

"Якщо Захід зможе надати альтернативи, країни прислухаються до цього. Але істерика стосовно цього тільки ще більше підштовхне їх в обійми Росії", – зазначив Ханнендже.

ООН пропонує торг із РФ за українське зерно

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш веде переговори з Росією, Туреччиною та іншими країнами, щоб відкрити експорт українських продуктів на світові ринки та запобігти глобальному дефіциту продовольства. Натомість він пропонує пом'якшити обмеження на експорт калійних добрив із Росії та Білорусі, пише Wall Street Journal.

За словами дипломатів, знайомих із питанням, зараз Росія, схоже, не веде серйозних переговорів про цю пропозицію. За їхніми словами, Туреччина, велика чорноморська країна, висловила готовність брати участь в угоді, зокрема, шляхом видалення мін з моря та управління судноплавством.

Реклама

Раніше ми писали: