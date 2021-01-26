Русский
$ 28,17
34,23
  1. Світові новини
  2. США

У США виявили перший випадок зараження "бразильським" штамом COVID-19

26 січня, 03:52

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Місцевий житель недавно повернувся з Бразилії

У США виявили перший випадок зараження новим варіантом коронавірусу, відомим у світі як бразильський.

Реклама

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Міннесоти, захворів місцевий житель, який нещодавно повернувся з Бразилії, передає Reuters.

Зазначається, що це новий випадок бразильського коронавірусу в США, який був задокументований.

За останніми даними, в США зафіксовано понад 25,3 млн випадків коронавірусної хвороби, тільки за останню добу – 130 тисяч нових виявлених випадків.

В тренді
У Німеччині вибачилися за карту з "російським" Кримом і виправили помилку

За весь час пандемії в США від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли понад 420 тисяч осіб. США займає перше місце за кількістю інфікованих в світі.

Реклама

Ми також повідомляли, що в американському місті Бостон прибиральник знищив майже дві тисячі доз COVID-вакцини Moderna.

Раніше ми писали, що США приєднаються до міжнародного механізму доступу до вакцин COVAX.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус мутує

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США вакцинація коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Яценюк: Байден допоможе Україні проти Росії, але є умова
Яценюк: Байден допоможе Україні проти Росії, але є умоваПолітика
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти Путіна
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти ПутінаПолітика
Інавгурація Джо Байдена: всі подробиці
Інавгурація Джо Байдена: всі подробиціСША
Новий голос Америки: що говорив Джо Байден про Україну, Росію та окупацію Криму
Новий голос Америки: що говорив Джо Байден про Україну, Росію та окупацію КримуСША
Спалах алергії через Moderna в Каліфорнії: вакцину заборонили
Спалах алергії через Moderna в Каліфорнії: вакцину заборонилиСША
Чому вся увага в США зараз прикута до Камали Гарріс
Чому вся увага в США зараз прикута до Камали ГаррісПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти