У США виявили перший випадок зараження "бразильським" штамом COVID-19

У США виявили перший випадок зараження новим варіантом коронавірусу, відомим у світі як бразильський.

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За інформацією Міністерства охорони здоров'я Міннесоти, захворів місцевий житель, який нещодавно повернувся з Бразилії, передає Reuters.

Зазначається, що це новий випадок бразильського коронавірусу в США, який був задокументований.

За останніми даними, в США зафіксовано понад 25,3 млн випадків коронавірусної хвороби, тільки за останню добу – 130 тисяч нових виявлених випадків.

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За весь час пандемії в США від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли понад 420 тисяч осіб. США займає перше місце за кількістю інфікованих в світі.

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Ми також повідомляли, що в американському місті Бостон прибиральник знищив майже дві тисячі доз COVID-вакцини Moderna.

Раніше ми писали, що США приєднаються до міжнародного механізму доступу до вакцин COVAX.

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